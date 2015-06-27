Há mais de dois anos pais de alunos surdos da Escola Oral e Auditiva Professora Alecia Ferreira Couto, na Praia da Costa, em Vila Velha, juntamente com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, lutam para manter o local funcionando. A escola, subordinada à Secretaria Estadual de Educação (Sedu), já atendeu mais de 200 pessoas com deficiência auditiva, mas, atualmente, possui somente 37 alunos. O pedido de ajuda já foi feito ao Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, ao Ministério Público Estadual, a Corregedoria Nacional do Ministério Público e até a Organização das Nações Unidas (ONU).

Mães de alunos que ainda fazem as aulas no local afirmam, que aos poucos, os estudantes são orientados a frequentar apenas o ensino regular. Entretanto, o relato de alunos surdos é que apesar de as escolas das redes municipal e estadual contarem com auxilio de intérpretes, eles não conseguem aprender, porque os intérpretes não conseguem transmitir o que os professores estão ensinando.A dona de casa Lurdilene Mozer é mãe da Talita, 15 anos, que tem deficiência auditiva. A jovem recebeu um implante coclear quando tinha nove anos, porém, como foi alfabetizada na linguagem de sinais ela prefere se comunicar desta forma. A audição de Tatila é semelhante a de uma criança de seis anos.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - Patrícia Scalzer - Pais tentam junto à ONU impedir fechamento da única escola para surdos de Vila Velha - 8.30s - 30-06-15

Desde a pré-escola a adolescente estuda no ensino regular e no contraturno frequenta a Escola Oral e Auditiva. Como consegue ouvir, apesar de bem pouco, a jovem e outras adolescentes com a mesma limitação relatam que alguns interpretes não reproduzem o que os professores estão ensinando.

“A queixa que temos é que há intérpretes fazendo o sinal errado e os alunos surdos não entendem o que eles estão dizendo. E quando os alunos pedem para o interprete repetir e ele não repete”, disse a dona de casa à Rádio CBN Vitória.

Dificuldade

A dona de casa conta que é na Escola Oral e Auditiva que a filha consegue aprender. Nesta unidade, professores e intérpretes ficam à disposição dos alunos surdos. Lurdilene conta que na escola regular a filha escreve o que o intérprete lhe passa, porém, ela não consegue assimilar com a prática. Ela defende que o aluno surdo precisa ter um ensino diferenciado.

“Como que um aluno surdo vai fazer uma prova de interpretação de texto? Uma prova de história, geografia e ciências, que tem palavras complicadas, precisa ser bem explicada. Se eles só verem aquilo ali, não vão entender nada. Às vezes minha filha me pergunta: mãe o que é isso? E eu me assusto por ela não saber o significado de uma palavra. Ela diz que é porque ninguém nunca a ensinou”, contou.

Ledite de Souza é mãe de uma adolescente de 17 anos, que cursa a segunda série do Ensino Médio em uma escola estadual de Vila Velha. Ela conta que este ano a filha tem muitos problemas com a intérprete, o que atrapalha o aprendizado dela.

“A reclamação da minha filha é que não há a explicação correta da matéria e quando ela pedia para que fosse feita a interpretação a intérprete não fazia. É muito complicado. Sofre todo mundo e só quem sente na pele é que sabe”, afirmou.

Inclusão social

O representante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, José Carlos de Siqueira Júnior, explica que a Constituição Federal diz que preferencialmente a pessoa com deficiência deve estudar no ensino regular, porém, há casos em que isso não deve ser aplicado pois haverá prejuízo no aprendizado.

"Não quer dizer que o surdo, com uma condição especial de aprendizado, tenha de estudar na rede regular de ensino. Diante da qualidade do ensino que temos no Brasil, e no Estado, é impossível o aluno ter inclusão social e aprendizado na rede regular de ensino”, declarou à CBN.

Siqueira destaca que o desejo do Conselho é transformar a Escola Oral e Auditiva em um grande centro de inclusão que ofereça além das aulas, atendimento especializado para melhorar a comunicação entre o aluno surdo e a família dele.

“Existem muitas casas de crianças surdas que não há comunicação dentro da família porque o surdo não sabe dizer o que está se passando com ele. E muitas vezes a família tem vontade de aprender a linguagem de sinais e não encontra respaldo”, contou.

Direitos Humanos

Siqueira, que também é membro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, conta que oito promotores já se declararam impedidos de assumir o caso, que continua parado no Ministério Público Estadual. No ano passado, a situação foi levada à ONU. O documento foi protocolizado em Genebra no dia 22 de dezembro. Siqueira destaca que a denúncia feita ao órgão internacional é de que está havendo violação dos direitos humanos.

A gerente de Juventude e Diversidade da Sedu, Leonara Margotto Tartaglia, negou que o atendimento às pessoas com deficiência auditiva será encerrado na Escola Oral e Auditiva, mas admiti que alguns intérpretes não conseguem passar o conhecimento para os alunos nas escolas regulares.

“Essa conquista ainda é muito recente no nosso país. A formação desses profissionais é algo que ainda está no começo e tem de ser permanente. De fato, há alguns intérpretes que não conseguem alcançar 100% plenamente”, disse.

A representante da Sedu destaca que a Superintendência de Educação ocupa algumas salas do prédio, mas isso não teria prejudicado o atendimento educacional especializado que é prestado diariamente. Além disso, Leonara garante que o local oferece curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), nos níveis Básico e Intermediário para formar novos intérpretes.

Carência na formação de interpretes

A professora e doutora do Departamento de Fonoaudiologia da Ufes, Lucyenne da Costa Vieira analisa que, atualmente, há uma carência muito grande de formação de intérpretes. Além desse problema, ela ressalta que o aluno surdo não consegue interagir com os professores e com os colegas de classe, o que atrapalha o aprendizado.

De acordo com a especialista, para que haja a inclusão, os alunos surdos precisam de uma educação bilíngue, quando se aprende a língua de sinais e o português, seja em uma escola somente para surdos ou no ensino regular, onde todos os alunos, surdos ou não, aprendem a linguagem de sinais para haver interação.

“A escola bilíngue pode ser de duas formas, uma escola só para surdos bilíngue ou uma escola regular, onde todos os alunos vão conviver com a língua de sinais”, destacou.

O Ministério Público ainda não analisou o pedido do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. De acordo com a promotora e Responsável pelo Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação (CAPE), Fabíula de Paula Secchin, alguns promotores se declararam impedidos para analisar o caso, porém, ela explicou que isso é um procedimento normal, pois os promotores não eram da área da pessoa com deficiência.