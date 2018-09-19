Incêndio atinge prédio no bairro República e uma criança de 10 anos morre Crédito: Internauta/Gazeta Online

Os pais e o irmão do menino Yuri, a criança de quatro anos

, nesta terça-feira (18), no bairro República, em Vitória, receberam alta dos hospitais onde estavam internados. A informação foi confirmada no início da tarde desta quarta-feira, por Zenil Sebastião Gonçalves, que é irmão do pai das crianças.

Your browser does not support the audio element. Pais e irmão de menino morto em incêndio recebem alta de hospitais

Os pais do menino morto, Cláudio Francisco Gonçalves e Pâmela Gomes, foram internados no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Eles ficaram sob observação devido à inalação de fumaça. O outro filho do casal, o pequeno Guilherme, de 2 anos, não se queimou e estava internado no Hospital Infantil de Vitória.

O prédio onde a criança morreu voltou a ser periciado pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, nesta quarta-feira (19). De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Vitória Jhonatan Jartorno, uma piscina de quase 20 mil litros está sendo esvaziada pelo proprietário do imóvel para evitar risco de desabamento, já que a quitinete incendiada fica abaixo da estrutura, que foi danificada pelo fogo.

"Identificamos uma piscina de aproximadamente 20 mil litros que acarreta um sobrepeso muito grande na estrutura que foi danificada por causa do incêndio. Então já identificamos esse problema e orientamos o proprietário o esvaziamento imediato", explica Jhonatan.

Jantorno afirma que a energia do prédio está desligada por danos devido ao incêndio, que facilita o risco de curto circuito em toda a fiação. O prédio permanece interditado por conta do incêndio e também por outros problemas identificados pela Defesa Civil. Moradores são autorizados a entrar no local apenas para retirar alguns pertences.

O coordenador da Defesa Civil, Jhonatan Jantorno, esclarece, ainda, que não há risco de desabamento total do prédio e nem danos para estruturas vizinhas. O que poderia acontecer, segundo ele, seria um desabamento parcial da região da piscina que fica acima da quitinete que foi atingida pelo fogo.