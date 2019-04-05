Pais colocam faixa em creche: "Nossos filhos são fortes e saudáveis"

Faixa colocada por pais em muro de creche na Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: José Carlos Schaeffer

Pais de crianças matriculadas na creche particular localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, que passa por uma investigação de um surto infeccioso , colocaram nesta sexta-feira (05) uma faixa em frente a unidade dizendo os filhos são “fortes e saudáveis” e que querem eles “estudando felizes e se divertindo como sempre foi”. Os dizerem vem acompanhados de uma mensagem de apoio ao estabelecimento.

Eles alegam que a medida busca preservar os direitos dos filhos, já que afirmam que as crianças estão sendo discriminadas em locais de convívio social e tendo matrículas negadas em outras creches da cidade. O advogado Rodrigo Amm, que tem uma filha de 3 anos na unidade, questiona a falta de informações por parte da Secretaria de Saúde de Vila Velha.

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“A gente está sofrendo muita pancada, em tudo que é canto. Nossos filhos estão sendo discriminados em todos lugares que a gente vai. Nossos filhos não estão doentes, não tem qualquer tipo de sintoma. Se tem um risco para a sociedade, se há uma bactéria muito perigosa, o primeiro contato tinha que ser com a gente, com os pais de filhos que estudam aqui. Para se passar um procedimento, um passo-a-passo do que a gente teria que fazer. Eu fui na secretaria de saúde e sequer perguntaram se a minha filha estava bem, se tinha algum sintoma”, disse.

Pai de uma criança matriculada na creche, o advogado Rodrigo Amm questiona a falta de informações por parte da Secretaria de Saúde de Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer

O analista comercial Leonardo Có também critica a falta de informações por uma situação específica. Além da filha de 3 anos que estuda na creche, ele tem um bebê de apenas dois meses. O pai questiona a falta de orientação desde o início das investigações.

“Será que eu não teria que ter tirado meu filho de perto da minha filha, já que isso é tão contagioso? Eu não tiro porque minha filha não teve sintoma nenhum. Se eles decidirem que a creche não tem que ser aberta, aí é com a creche. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer com a minha filha. Eu posso deixar ela junto com meu filho? Vou poder buscar outra creche? Não sei, porque outra creche não vai me aceitar. Então, o que eu faço? Eu preciso de ter informação para saber o que faço”, questionou.

O analista comercial Leonardo Có reclama da falta de orientações desde o início das investigações. Crédito: José Carlos Schaeffer

Um grupo de pais esteve em frente ao local na tarde desta sexta-feira (05) na tentativa de conversar com técnicos do Ministério da Saúde e da prefeitura de Vila Velha que foram a creche para realizar mais uma vistoria. Mas, ao deixarem o local, as equipes saíram sem conversar com a imprensa ou mesmo com os pais.

Ação no MP

Os pais também informaram que vão pedir ao Ministério Público Estadual para que sejam levantadas informações com hospitais do município sobre casos de gastroenterite, com a intenção de provar não ser um caso específico da creche. O aditamento será feito a ação já protocolada ao órgão nesta quinta-feira (4).

Secretaria se manifesta por nota

Já na noite desta sexta-feira (05), uma nota conjunta enviada pelas secretarias de Saúde de Vila Velha e do Estado falava sobre as medidas que estão sendo tomadas na investigação. O texto diz que o Grupo de Trabalho formado por técnicos dos dois órgãos e do Ministério da Saúde está reunido em caráter permanente e colhendo a contribuição de sociedades nacionais de especialidades médicas que lidam com o problema em estudo, inclusive com consulta a um especialista que participou da investigação ao controle da epidemia ocorrida na Alemanha, em 2011.