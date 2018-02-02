Luiz Carlos Corrêa, pai de Leandro Corrêa, que foi assassinado em Guarapari Crédito: Eduardo Dias

Tomado por muita tristeza e afirmando que nem sabia de onde tirava forças para estar em pé, o autônomo Luiz Carlos Corrêa, de 54 anos, esteve no Departamento Médico Legal de Vitória, na manhã desta sexta-feira (02), para reconhecer o corpo do filho Leandro Corrêa. O jovem de 25 anos foi morto nesta madrugada, após uma confusão em um churrasquinho, que funciona no bairro Muquiçaba, em Guarapari.

Your browser does not support the audio element. Pai de universitário morto diz que sonho do filho era ser engenheiro

De acordo com a Polícia Militar, houve uma confusão no local e um homem identificado como Edmilson da Luz, de 31 anos, esfaqueou Leandro no tórax. Os amigos do universitário se revoltaram e espancaram Edmilson, que também morreu.

Luiz Carlos Corrêa disse que foi avisado pelos amigos de Leandro que o agressor estava no bar arrumando confusão com várias pessoas e partiu para cima de Leandro com uma faca. O pai afirmou que o estudante não conhecia Edson e os dois não tinham nenhum tipo de rixa ou desentendimento de outras épocas.

Aluno do quinto período do curso de engenharia cívil, em uma Faculdade de Guarapari, Leandro morava sozinho, no Centro da Cidade. Com aulas marcadas para recomeçar no próximo dia 20, o jovem estudava à noite e durante o dia trabalhava como técnico de edificações, na prefeitura de Guarapari. O pai afirmou que o último contato de Leandro foi por volta das 18h desta quinta-feira (1).

“Ele sempre almoçava lá em casa e também passava lá para pegar a bicicleta dele e ir embora para casa. A última vez que o vi foi ontem, quando ele saiu do trabalho e buscou a bicicleta dele”, relembra o pai.

O tio de Leandro, o taxista Jorge Antônio Corrêa, que também esteve no DML, fez elogios ao sobrinho assassinado e fez um apelo pelo fim da violência.

“A lembrança que temos dele é muito boa, ele era um menino inteligente, que estava na faculdade. A brutalidade está geral. Temos que ter fé em Deus e esperar que os jovens tenham mais consciência e mais fé em Deus”, desabafou o tio de Leandro.