01/07/2018 - Tragédia em Linhares: Familiares e amigos de irmãos (Kauã e Joaquim) mortos em Linhares fazem protesto para pedir justiça na Praia de Camburi,em Vitória. Rainy Butkovsky, o pai de Kauã, participou do protesto Crédito: Marcelo Prest

O comerciante Rainy Butkovsky, pai do garoto Kauã, de 6 anos, que foi brutalmente assassinado junto com o irmão Joaquim, em Linhares, acredita que a pastora Juliana Salles, que é ex-esposa dele e mãe das duas crianças, foi conivente e sabia dos planos para os assassinatos.

Your browser does not support the audio element. Pai de Kauã diz que Juliana Salles foi conivente na morte dos meninos

Em um protesto realizado na manhã deste domingo (01), na Praia de Camburi, que contou com cerca de 200 pessoas pedindo punição exemplar para os responsáveis pelos crimes, Rainy afirmou que quer ver Juliana Salles e o pastor George Alves presos por muitos anos.

Os dois irmãos foram mortos no dia 21 de abril e as investigações da polícia apontaram que Kauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos, foram violentados sexualmente e depois assassinados por George Alves, que era pai de Joaquim e padrasto de Kauã. O pastor está preso desde o dia 28 de abril.

Um novo capítulo chocante do caso aconteceu no dia 20 de junho, quando Juliana Salles, mãe dos dois garotos, foi presa em Minas Gerais. A Justiça alegou que a pastora tinha conhecimento do risco que as crianças sofriam por estarem sozinhas com George Alves, o que caracteriza omissão por parte de Juliana.

“A Juliana não foi omissa em nenhum momento, a Juliana foi conivente. A Juliana sabia do plano (para a morte das crianças), a Juliana ajudou a lavar roupas (sujas) de sangue. Isso foi relatado pelo juiz, não foi relato por qualquer um, foi uma pessoa que estudou muito para relatar isso. Aconteceram muitas perícias técnicas, muitas perícias dos Bombeiros, muitas perícias da Polícia Civil”, disse o pai de Kauã.

Rainy Butkovsky também afirmou que ele e seus familiares estão clamando por Justiça. “Toda cadeia eu acho pouca para os dois (George e Juliana). O meu coração e o coração da minha família estão clamando para que ele fique o máximo possível (de tempo na cadeia)”, concluiu Rainy.