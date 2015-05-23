Pai de juiz assassinato lamenta adiamento de júri marcado para este fim de maio

O julgamento de dois réus acusados de serem os mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que seria realizado a partir desta segunda-feira (25), no Fórum da Prainha, em Vila Velha, foi adiado. A nova data foi marcada para o dia 24 de agosto deste ano. O pai do juiz assassinado, o advogado Alexandre Martins de Castro, lamentou o adiamento. O magistrado foi assassinato a tiros em março de 2003. Os acusados que vão sentar no banco dos réus, no final de agosto, são o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. O terceiro acusado como mandante, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, ainda aguarda outra data para julgamento, de acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Your browser does not support the audio element. Pai de juiz assassinado lamenta adiamento de júri marcado para este fim de maio

A decisão do adiamento é do juiz Marcelo Soares Cunha, designado pela presidência do TJ para presidir o júri popular. O adiamento ocorreu por conta de dois CDs de áudios apresentados pela defesa que haviam sido contestados pelo Ministério Público (MP). Entretanto, o juiz entendeu ser prudente solicitar uma perícia no material, portanto, não haveria tempo hábil da perícia ser concluída antes do início do julgamento. O conteúdo do áudio não foi revelado pela Justiça.

Adiamento não surpreendeu

O advogado e pai do juiz Alexandre conta que já esperava que o julgamento fosse adiado. Segundo ele, há 12 anos os acusados utilizam mecanismos para não sentarem no banco dos réus. “Não foi uma coisa que me surpreendeu muito. Já esperava que da mesma forma que eles manobraram nestes 12 anos para protelar eles iriam tentar mais uma vez”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Para o advogado Alexandre Martins de Castro, o que resta é o sentimento de indignação. Ele diz que um caso tão importante como este não deveria demorar tantos anos para ter um desfecho. “O fato de eu já esperar que isso acontecesse não diminui minha indignação. Me sinto indignado como jurista e como pai. Como jurista porque ensino as pessoas sobre a lei. E como pai fico indignado porque 12 anos é um tempo demasiadamente longo”, disse.

Defesas dos acusados

As defesas dos três acusados pelo MP afirmam que os clientes não têm ligação alguma com o crime e que os julgamentos serão determinantes para consolidar essa afirmação. A principal linha das defesas é que juiz Alexandre Martins foi alvo de latrocínio – roubo seguido de morte.