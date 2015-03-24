Pai de juiz assassinado cobra justiça: 'não vou desistir'

Indignidade, impunidade e injustiça contrastadas com a esperança e o ânimo de fazer valer as leis. Esses são os sentimentos que dominam os dias do advogado Alexandre Martins de Castro, que há exatos 12 anos perdia o filho, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 32 anos, vítima do crime organizado capixaba. Nesta terça-feira (24), ele esteve na Prefeitura de Vila Velha para uma exposição em homenagem ao filho e destacou que deseja ver os mandantes do crime condenados no dia 25 de maio, quando vão a julgamento na 4ª Vara Criminal de Vila Velha."Eu não vou desistir enquanto eu não vir os três mandantes sentados no banco dos réus sendo julgados pelo crime hediondo que cometeram. No dia do velório do meu filho, eu disse que não me interessaria apenas punir a mão que atirou, mas eu queria punir o cérebro que mandou aquela mão atirar e é isso que eu quero fazer o mais breve possível. Eles chegaram a dizer que no dia do julgamento vão sair pela porta da frente. Podem até sair, mas vão sair condenados", disse em entrevista à Rádio CBN Vitória.

O juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi assassinado no dia 24 de março de 2003 com três tiros quando chegava a uma academia de ginástica, em Itapoã, Vila Velha. Ele tinha acabado de estacionar o carro e foi baleado na rua. Alexandre Filho integrava a missão especial federal que, desde julho de 2002, investigava as ações do crime organizado no Estado. No dia 25 de maio deste ano, vão à júri popular o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu. O terceiro acusado como mandante, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, ainda aguarda a tramitação de recursos junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Condenados

Pelo crime, já foram condenados os executores Odessi Martins da Silva Júnior, o Lumbrigão; Giliarde Ferreira de Souza, o Gi. Além dos intermediadores do crime, os sargentos Heber Valêncio e Ranilson Alves da Silva; Fernandes de Oliveira Reis, o Cabeção; André Luiz Barbosa Tavares, o Yoxito; e Leandro Celestino dos Santos, o Pardal.Sobre o fato de entre os acusados estarem policiais e um juíz, Alexandre Martins ressaltou sua revolta. "Esse crime se torna bem mais grave porque foi perpetrável por pessoas que, de uma forma ou de outra, juraram defender a sociedade, proteger a sociedade, fazer valer as leis. Mas são eles os primeiros a agredirem a sociedade e desrespeitarem essas leis", afirmou.Para lembrar o assassinato e cobrar justiça, uma exposição de quadros feitos por alunos de até dez anos, de escolas de Vila Velha, retratam a trajetória de Alexandre Martins de Castro Filho. O “Projeto Justiça e Coragem” foi desenvolvido para abrir um debate com as crianças sobre impunidade, justiça e relações de poder. As escolas onde o trabalho foi desenvolvido estão situadas em comunidades onde a violência faz parte de seus cotidianos.

Exemplo

Ao pai, a secretaria municipal de Educação, Iracy Baltar, disse que o juiz assassinado é um exemplo para as crianças do município.