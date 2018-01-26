Dos jogos feitos com sucata que ajudam no desenvolvimento de crianças autistas para a tela do celular. Pensando no filho Lucas, de 4 anos, diagnosticado com autismo, o estudante de Ciências da Computação Ronaldo Cohin criou um aplicativo gratuito com brincadeiras pedagógicas e interativas.

Your browser does not support the audio element. Pai cria aplicativo para ajudar crianças com autismo

Com a iniciativa, o capixaba, que também é vocalista da banda Rajar, é finalista do Campus Mobile, concurso nacional que premia aplicativos criados por universitários. Os três primeiros colocados, além de receber um valor de R$ 6 mil, vão ganhar uma viagem de imersão no Vale do Silício, nos EUA.

Ronaldo Cohin criou um aplicativo com jogos para ajudar no desenvolvimento de crianças com autismo Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

Com associação entre cores, números e objetos, o aplicativo Jaded estimula as crianças a superarem as dificuldades cognitivas. O universitário, de 34 anos, chegou a largar o emprego em uma empresa de tecnologia para se dedicar ao aplicativo.

"Passei o ano de 2017 todo estudando sobre o autismo. Geralmente essas crianças que têm o perfil dele gostam de coisas que forçam a tentar quebrar um raciocínio de lógica e realmente isso ajuda muito no desenvolvimento deles", conta Ronaldo.

Ronaldo contou com a ajuda da fonoaudióloga Adriana Maline, da APAE de Vitória. Foram os jogos elaborados por ela, feitos com restos de papelão, papel e tampinha de garrafa, que ele levou para a tela do celular.

"Ele tornou o meu jogo que é estático, parado, em uma coisa dinâmica, via celular, tablet. Isso viabiliza, para aquela criança que tem um distúrbio de comportamento ou até mesmo uma falta de atenção, fixar esse jogo", acrescenta Adriana.