Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (2) suspeito de abusar da própria filha, além de produzir imagens e divulgar na internet o ato, em um site de pornografia internacional. A prisão ocorreu em uma das cidades da Grande Vitória. O local e o nome do detido não serão divulgados para não revelar identidade da vítima.

A prisão ocorreu às 6h. Segundo a Polícia Federal, na casa do suspeito foram encontrados HDs e outras mídias digitais com fotos de vários outros menores de idade que também sofreram abuso. Mesmo sem mandado de prisão, ele poderia ser preso em flagrante, visto a situação encontrada. Ainda não se sabe se o homem cometia todos os atos ou apenas divulgava as imagens de outros menores. O indício é que a idade de todas as crianças era de até cinco anos.

Your browser does not support the audio element. Pai abusa da própria filha, produz vídeos e fotos e divulga na internet

A prisão ocorreu na Operação Soteria - que em grego significa salvação e cura. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha e Araraquara, em São Paulo - onde o homem morou. Segundo o delegado Leonardo Rabelo, o acusado confessou o crime. "Eu diria que estamos diante de uma caso inédito, lidando com um criminoso que não só produzia as imagens, mas também difundia”, acrescenta.

De acordo com as investigações, a esposa do detido não sabia da situação. Todas as fotos e informações foram enviadas por meio da Interpol e da entidade não governamental americana NC Mac, que faz denúncias e direciona imagens de abusos na internet aos países de origens.

Denúncias

Rabello destaca que é importante a divulgação de casos como esse para incentivar as pessoas que possam estar na mesma situação a denunciarem. “O abusador gera uma situação de opressão na menor e na própria esposa, que nesse caso não sabia. É muito importante que outras vítimas possam ver que é possível salvar uma família numa situação como essa, bastando denunciar”, explica.