Pagamento do 13° dos capixabas pode injetar 1 bilhão na economia

Movimentação no comércio: expectativa é que clientes quitem dívidas e comprem mais Crédito: Arquivo

O pagamento do 13º aos capixabas pode injetar 1 bilhão de reais na economia do Espírito Santo. Pelo menos é o que espera a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES). Os cálculos consideraram os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ambos do Ministério do Trabalho.

Esse valor representa crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Junto com as compras de Natal, o capixaba deve utilizar a renda extra para pagar contas, impostos e investir em uma reserva financeira para 2018.

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Além do 13º, os abonos pagos pelo Governo do Estado, poder legislativo e várias prefeituras capixabas também devem incrementar ainda mais a movimentação das vendas de fim de ano, como afirma o diretor da Fecomércio José Antônio Pupim. “A gente espera que seja melhor do que o ano passado. Além do 13º agora, também têm os abonos. Esperamos que a movimentação seja pelo menos 2% maior do que foi no ano passado.”

De acordo com as estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), estima-se que deverão ser injetados na economia brasileira mais de R$ 200 bilhões, com o pagamento do 13º salário até o mês de dezembro de 2017.

Este montante representa aproximadamente 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e será pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive os empregados domésticos; aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União, dos estados e municípios.