"Padrão terrorista", diz comandante da PM sobre ataques em Vitória

Depois do medo e do caos instalado por criminosos nesta sexta-feira (14), nas principais avenidas da cidade de Vitória, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Márcio Eugênio Sartório, concedeu uma entrevista e classificou os ataques sofridos na Capital como “padrão terrorista”.
"Não é um protesto que para uma via e legitimamente se questiona alguma situação. É um ataque terrorista, no qual os criminosos descem uma avenida, tentam apedrejar, tentam incendiar veículos, colocam o terror, saem e seguem para outro local", destacou.
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Por causa do perfil dessas ações, o comandante-geral da Polícia Militar admitiu que mais ataques ainda podem acontecer em outras regiões da cidade. “Ataques terroristas querem impor o terror e o medo. Por isso, pode ser que surjam em outros locais, mas a região está cercada e guarnecida para conter esses ataques”, afirmou.
A RESPOSTA DA PM
De acordo com o coronel Sartório, as regiões afetadas nesta sexta-feira são muito “capilarizadas”. Ou seja, têm muitos acessos e requerem um cerco tático. “A PM está cercando todas as áreas comprometidas e o entorno do Complexo da Penha, assim como as regiões em que a inteligência detecta que podem acontecer novos ataques”, garantiu.
Segundo o comandante-geral, o efetivo também já foi reforçado. “Temos carreado policiais do setor administrativo e alunos do curso de habilitação de sargento. Forças de outras regiões também já foram acionadas. Além disso, rapidamente foi mobilizado um aparato policial e duas aeronaves estão sendo utilizadas na operação”, destacou Sartório.
"COMÉRCIO JÁ PODE ABRIR"
Consequentemente, o coronel garantiu que o comércio das regiões já podem voltar a abrir. “O cerco está montado e as viaturas estão em todo o perímetro para dar tranquilidade e fazer voltar a calma para a sociedade. Nós entendemos o medo das pessoas, causado por esse modus operandi terrorista, mas a PM está postada para que a vida volte ao normal”, concluiu.