Em outra padaria de Vitória, localizada na Praia do Canto, a subgerente Cristiano Timóteo afirma que um esquema especial de transportes foi montado para que nenhum funcionário fique sem ir trabalhar. O pagamento de corridas de táxis, Uber e as caronas são algumas das alternativas. Crédito: Eduardo Dias

A falta da circulação normal de ônibus por conta da greve de motoristas e cobradores na Grande Vitória tem afetado na rotina de muitos trabalhadores e também do comércio. E o setor das padarias é um dos que está precisando encontrar alternativas para driblar os contratempos gerados pela greve.

Your browser does not support the audio element. Padarias mudam rotina de funcionamento durante a greve de ônibus

Para que nenhum funcionário falte ao trabalho e o expediente tenha início bem cedinho, como é de costume, algumas empresários estão até buscando funcionários em casa. Em outros casos, alguns proprietários não encontram outra alternativa a não ser começar a fechar as portas mais cedo, para não prejudicar ainda mais a volta para casa dos funcionários.

Isso aconteceu com a padaria do empresário Ivan Júnior, de Jardim Camburi, em Vitória, que fechava o seu estabelecimento às 23h e agora está fechando às 22h. O comerciante também é diretor do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães), e sabe que a situação não está fácil para os colegas do seguimento.

“Está sendo péssimo, porque estamos fechando a loja mais cedo. Tem dia que está mais crítica e a gente acaba até levando o funcionário ao terminal”, disse o empresário.

Em outra padaria de Vitória, localizada na Praia do Canto, a subgerente Cristiane Timóteo afirma que um esquema especial de transportes foi montado para que nenhum funcionário fique sem ir trabalhar. O pagamento de corridas de táxis, por aplicativos e as caronas são algumas das alternativas.

Na avaliação de Adriano Ohnesorge, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL), a greve está sendo ruim para consumidores e comerciantes.

“Na nossa avaliação, a greve é muito prejudicial, porque impacta diretamente em dois pontos: na dificuldade que os funcionários tem de chegar ao trabalho e os consumidores não conseguem aproveitar as liquidações de janeiro”, comentou o representante da CDL.

Com 10 dias de mobilização completados nesta quinta-feira (4), a atual greve dos rodoviários capixabas já é a maior realizada no Estado nos últimos 20 anos.