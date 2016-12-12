Padarias investem em variedades de produtos e preços para garantir vendas de Natal

Fim de ano é sinônimo de confraternização. Famílias e amigos se reúnem para comemorar as festas natalinas e réveillon. Mas, nesse pacote que engloba a correria do cotidiano, as compras de presentes e as cidades lotadas, ficar horas na cozinha caprichando na ceia de natal nem sempre é uma opção para muitas pessoas. Por isso, as padarias da Grande Vitória já se preparam e apostam na oferta de produtos com preços variados para atrair os consumidores e alavancar as vendas.

Atenta às exigências dos consumidores, uma padaria em Bento Ferreira, em Vitória, busca diferenciais para tornar o encontro nas festas de final de ano um momento inesquecível. Além de oferecer ceias completas, com direito à entrada, prato principal e sobremesa, o estabelecimento também foca em pequenas porções para não deixar de vender, como explicou o gerente geral da padaria, Sérgio Varela.

Your browser does not support the audio element. Padarias investem em variedades de produtos e preços para garantir vedas de Natal

“Os clientes têm a opção de fazer a encomenda de produtos separadamente. Pode comprar apenas a farofa natalina, o panetone ou somente o assado, inclusive pode trazer o assado e levar pronto, decorado para colocar direto na mesa”, comenta.

A produção também está a todo vapor em uma outra rede de padarias que tem sede na região da praia do Canto, Jardim da Penha e Santa Lúcia, em Vitória. De acordo com o proprietário, Flávio Rezende, encartes que trazem as novidades para o natal e anunciam as delícias das ceias já estão sendo distribuídos para os clientes.

“Estamos oferecendo várias opções e estamos com promoções em diversos produtos, como os panetones. Negociamos previamente com os fornecedores e tivemos uma baixa real nos preços, inclusive reduzimos nossa margem de lucro, para trazer os clientes para loja e ser mais competitivo nesta data”, comenta.

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