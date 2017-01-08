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DIREITO DO CONSUMIDOR

Padaria vende copos descartáveis para clientes com superfaturamento de até 500%

A padaria que fica em Itapuã, em Vila Velha, cobra por cada copinho R$ 0,20. A cobrança que é feita pelo estabelecimento desagradou os clientes e gerou polêmica nas redes sociais.

Publicado em 08 de Janeiro de 2017 às 11:23

Publicado em 

08 jan 2017 às 11:23
Você já imaginou chegar em uma padaria com os amigos, comprar um refrigerante e na hora de pedir os copos descartáveis para consumir o produto descobrir que terá que pagar por cada um deles? Pois é, o que pode até parecer absurdo para muitas pessoas, é realidade em uma padaria que fica localizada em Itapuã, em Vila Velha, que cobra por cada copinho de plástico o valor de R$ 0,20. A cobrança que é feita pelo estabelecimento desagradou os clientes e gerou polêmica nas redes sociais.
Em uma página na internet, uma cliente conta que ao comprar um suco de 500 ml e solicitar um copo descartável para dividir a bebida com a filha foi surpreendida com a informação de que teria que pagar pelo produto, que normalmente é oferecido gratuitamente em outros estabelecimentos. Indignada, ela entrou em contato com a padaria por meio das redes sociais, mas recebeu como resposta apenas: “Cobramos sim. Toda embalagem é paga”.
Padaria vende copos descartáveis para clientes com superfaturamento de até 500%
Um pacote com 100 unidades de copos descartáveis é comercializado em supermercados da Grande Vitória por um valor médio de R$ 3,59, cerca de 0,03 por cada produto. Ou seja, a padaria fatura mais de 500% por copinho que é vendido a 0,20.
A diretora presidente do Procon-ES, Denise Izaita, classificou como abusiva a cobrança feita pela padaria. “O Código de Defesa do Consumidor trata sobre esse assunto. Ele diz que é vedado cobrar por produtos que são inerentes à prestação do serviço. No caso dessa padaria, quando o cliente se serve de um suco, café ou leite, é obvio que essas bebidas devem estar acondicionadas em copos plásticos ou de louça e, independente de onde sejam servidas, esses recipientes não podem ser cobrados por se tratar da atividade do negócio”, explicou.
O Procon-ES esteve no local e ao constatar a cobrança irregular do copo descartável, notificou o estabelecimento. A reportagem entrou em contato com a padaria para comentar sobre o assunto, mas não obteve retorno.

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