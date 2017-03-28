Pacto é firmado entre Estado e municípios para melhorar a educação básica

Foi sancionada nesta terça-feira (28) a lei que institui o programa Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES), que tem o objetivo de fortalecer a qualidade do ensino nas escolas públicas e melhorar os indicadores da educação básica.

As ações, que serão implementadas em regime de colaboração, serão discutidas de maneira permanente e prevê a capacitação de professores e gestores municipais, além de outras iniciativas, como destacou o secretário de educação Haroldo Rocha.

“Isso vai funcionar em sistema de colaboração. Fizemos um convênio com o Estado do Ceará, que tem uma das melhores experiências nessa área, e vai nos aportar metodologia e material bibliográfico. Desta forma, levaremos para as escolas municipais, estaduais de ensino fundamental e de educação infantil, materiais pedagógicos de alta qualidade e com conteúdo adaptado para cada faixa etária”, explicou.

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Segundo Haroldo, os municípios que fizerem adesão ao programa vão adotar a mesma metodologia e livros didáticos e as escolhas desses materiais se darão de maneira conjunta. Em cada uma dessas cidades haverá um coordenador do PAES e as cidades não arcarão com nenhum custo.

Na ocasião o Governo também anunciou que busca junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) R$ 200 milhões em recursos para construção e modernização de creches em todo o Estado.