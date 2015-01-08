Pacotes de viagens para o Carnaval já estão 15% mais caros

Aqueles que esperaram a passagem das festas de fim de ano para fechar pacotes de viagens para o Carnaval já vão encontrar preços cerca de 15% mais altos, mesmo ainda faltando 40 dias para o feriado. É o que afirma a vice-presidente da Associação de Agências de Viagens do Espírito Santo, Maria Hermínia Rossi. Além disso, segundo ela, não houve tanto aumento na procura pelos pacotes após Revéillon, como tradicionalmente ocorria, já que os capixabas tem fechado as viagens cada vez com mais antecedência.

Your browser does not support the audio element. Pacotes de viagens para o Carnaval já estão 15 por cento mais caros

“No finalzinho de novembro, as pessoas passam o Natal, que é uma época mais de família, e o Réveillon, porque os pacotes são muito caros, e já pensam realmente no carnaval. Cruzeiros marítimos, por exemplo, já foram vendidos com muita antecedência para o carnaval. Aqueles que não fizeram isso acabam procurando agora e encontrando preços mais caros, porque as promoções já foram feitas”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Maria Hermínia ressaltou que os destinos mais procurados pelos capixabas para o Carnaval, considerando os pacotes vendidos em agências de viagens, são os cruzeiros pelo litoral do país e as cidades do Nordeste, como Salvador, Maceió, Recife, Porto de Galinhas e Fortaleza. Para todos eles, quem for procurar fechar pacote ainda neste início de mês precisará desembolsar pelo menos R$ 3 mil por pessoa, com as diárias e passagem aérea inclusa.

Para quem fechou pacote nos últimos meses do ano passado, era possível encontrar boas opções por pouco mais de R$ 2 mil, de acordo com Maria Hermínia.

“As pessoas tem que cair a ficha de que as promoções acontecem quando as companhias aéreas e as operadoras querem vender. Porque quando a demanda começa, as promoções cessam. Nessa época não vai ter promoção para o Carnaval, porque a demanda começa a aumentar e as empresas querem faturar”, declarou.