O Espírito Santo vive a pior crise hídrica dos últimos 40 anos. A falta de chuva nos últimos meses tem contribuído para a redução dos níveis dos rios. Para evitar o racionamento de água na Grande Vitória, o governo do Estado tomou algumas medidas para reduzir o consumo de água. A suspensão de novas concessões de recursos hídricos para utilização na agricultura e a redução de abastecimento de água nas indústrias estão entre as medidas apresentadas pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) nesta terça-feira (27).Diante do cenário de estiagem que atinge o Estado, o governo criou no início deste mês o Comitê Hídrico Governamental, com representantes de autarquias e secretarias da atual gestão. Esse comitê começou a monitorar os principais mananciais que abastecem a população capixaba. Os dados mostram que os rios que abastecem a Grande Vitória apresentam níveis que variam de 30 a 39% do esperado para o mês de janeiro. A situação, fez o governo declarar 'cenário de alerta' frente a ameaça de escassez hídrica.Apesar dos níveis dos rios estarem abaixo da média, o governo descarta, por enquanto, o racionamento de água na Região Metropolitana de Vitória, como explica o diretor-presidente da Agerh, Robson Monteiro.

Your browser does not support the audio element. Pacote do governo restringe abastecimento e captação de água na indústria e agricultura

“O racionamento não está sendo cogitado neste momento. O racionamento é uma medida técnica, que implica necessariamente da existência de reservatórios, que não é a realidade do espírito Santo, pois trabalhamos com captação direta nos rios. O que estamos sinalizando é para a necessidade de revisão e reprogramação do uso da água”, contou à Rádio CBN.

Para tentar minimizar os impactos da seca, a Agerh anunciou medidas que começam a ser adotadas nos próximos dias. As indústrias terão redução no abastecimento de água e os contratos com as companhias públicas e de serviços autônomos municipais de água e esgoto serão revistos; novas autorizações para o uso de água na agricultura e indústrias estão suspensas pelo prazo de 90 dias prorrogáveis enquanto durar o cenário de seca.

Também ficam suspensas a concessão de direito de uso da água para irrigação, aquicultura, psicultura, lavar vias públicas para quaisquer fins, além de uso industrial e crédito agrícola para implantação de novos sistemas de irrigação. Os agricultores serão orientados a irrigar as plantas durante a noite, para economizar água.

Monteiro explicou que o Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos coloca que o abastecimento humano é prioritário, por isso, para não prejudicar a população, as indústrias terão o abastecimento reduzido.

“Diante do cenário de escassez, a resolução da Agerh sinaliza claramente para que as companhias revejam os seus contratos de fornecimento com as indústrias no sentido de reduzir a vazão para esses consumidores, de modo a manter o atendimento prioritário para a população”, destacou.