Pacote anticorrupção do MPF: algumas medidas são ineficazes, avalia OAB-ES

Após o Ministério Público Federal (MPF) ter lançado, na tarde desta sexta-feira (20), um pacote com dez propostas que visam o combate à corrupção, a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) avaliou que algumas delas não teriam eficácia significativa. Entre as propostas, há algumas iguais ou muito semelhantes às anunciadas pela presidente Dilma, na última quarta (18).As medidas tratam de mudanças específicas em leis penais e processuais. Os destaques são para a responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa dois, a criminalização do enriquecimento ilícito de servidores públicos, a transformação da corrupção de altos valores um crime hediondo, com aumento de penas, a prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado e a recuperação do lucro derivado do crime. Para essas propostas se tornarem lei, elas vão precisar ser encampadas pelo Congresso Nacional.Financiamento privadoPara Homero Mafra, presidente da OAB-ES, as medidas propostas pelo MPF não tocam no ponto fundamental de combate à corrupção, que é o fim do financiamento empresarial de campanhas políticas. A melhor propostas, para Mafra, foi a que trata da responsabilidade objetiva dos partidos políticos pelo caixa dois. Ela prevê que o partido poderá ser punido mesmo se não ficar provada culpa do dirigente partidário, mas se ficar comprovado que a legenda recebeu recursos não declarados à Justiça Eleitoral.

“São propostas interessantes, outras um tanto quanto requentadas, mas que tem o mérito de trazer a matéria para a discussão. Temos que ter cuidado com algumas medidas nitidamente populistas. Qualquer restrição ao habeas corpus é inaceitável. Aumento de penas para tornar crime hediondo é balela, porque não há nenhuma relação entre aumento de pena e diminuição de criminalidade”, afirmou à Rádio CBN Vitória.Crime hediondoJá o procurador-chefe do Ministério Público Federal no Espírito Santo, André Pimentel Filho, defende que a transformação da corrupção em crime hediondo é uma das medidas mais importantes, pois ela passa a ter um tratamento penal mais rigoroso. Ele destacou as outras alterações são as mais importantes e urgentes.“Primeiro, eu destacaria a questão do enriquecimento sem causa. Muitas vezes a gente tem dificuldade de provar que determinado ato foi praticado em razão de suborno. A segunda é em relação à prescrição, que é uma causa frequente de impunidade. É normal que haja um processo em face do agente corrupto e após a sentença, mesmo ele sendo condenado, na pena aplicada haja prescrição, e isso, na nossa visão, é um absurdo”, declarou.O procurador-chefe defende que o tema do financiamento de campanha não tenha sido contemplado nas propostas por carecer de mais debates junto à sociedade. Para o presidente da OAB, o tema dificilmente vai virar projeto de lei por iniciativa do Legislativo, e só evoluiria se houver um projeto de lei de iniciativa popular, como foi o da Ficha Limpa, ou caso o Supremo Tribunal Federal (STF) continue a julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) proposta pela OAB, que proibiria o financiamento empresarial de campanhas.