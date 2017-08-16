Pacientes se assustam com explosão em maquina na lavanderia

A explosão de uma lavadora no Hospital Cassiano Antônio Moraes (Hucam) assustou trabalhadores e pacientes que estavam próximos ao local no início da tarde desta quarta-feira (16). O estrago foi grande. Com o impacto, parte do teto da lavanderia foi arrancado e lençóis, cobertores e roupas foram parar em cima do prédio. Não houve feridos.

Your browser does not support the audio element. Pacientes se assustam com explosão em lavanderia do Hospital Universitário

Um paciente e o pai dele disseram que tomaram um susto grande no momento do acidente e chegaram a pensar que o teto do quarto onde estavam estava desabando. No entanto, logo eles perceberam que o problema tinha acontecido na lavanderia. Uma pessoa que trabalha no hospital também relatou que o barulho foi muito alto.

A explosão aconteceu por volta do meio-dia. No momento do acidente, não havia ninguém próximo da lavadora. Segundo o gerente de Atenção à Saúde do Hucam, Márcio Martins, não haverá prejuízos para o funcionamento do hospital sem a máquina que tem capacidade de até 120 kg.

“A gente tem um contrato externo para um plano de contingência. Então, apesar do dano material à estrutura do prédio, esse fato não vai prejudicar o funcionamento do hospital porque a lavagem da roupa vai ser feita fora daqui. Então, todas as atividades serão mantidas”, explicou.

Ainda de acordo com o Márcio Martins, a causa da explosão é investigada por técnicos. “Houve um problema no rolamento da lavadora que ainda está sendo investigado e melhor avaliado por uma equipe técnica. Isso causou, provavelmente, um aumento de pressão. Aí, houve um estouro no máquina, o que levou a esse transtorno”, disse.