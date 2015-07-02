Pacientes são atendidos em corredores lotados no Hospital São Lucas

Mais uma vez, corredores do Hospital São Lucas, em Vitória, ficaram lotados de pacientes em atendimento nesta quarta-feira (1º). A diretoria da unidade hospitalar reconheceu o problema, mas informou que o problema foi devido à grande demanda no local. Diariamente, 250 pacientes dão entradas no Hospital São Lucas. A unidade conta atualmente com 109 leitos e atua anexa ao Hospital da Polícia Militar (HPM). Uma cuidadora de idosos, que prefere não ser identificada, diz que o idoso, de 61 anos, acompanhado por ela sofreu um acidente na manhã da última terça-feira (30). Ele foi atropelado por um veículo e fraturou o fêmur. Ele foi transferido para um quarto no hospital somente às 15 horas desta quarta (1º). Durante um dia e meio, o idoso recebeu os primeiros atendimentos no corredor do São Lucas.

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"Há muitos pacientes nos corredores. O paciente que eu estou cuidando está com muita dor e ninguém passava para dar atenção. Ele conseguiu vaga no quarto, mas ainda aguarda uma cirurgia. Demora muito para atender, está muito complicado por causa da lotação. É impossível ficar ali, muita gente para atender e eles perdem um pouco o controle", contou à Rádio CBN Vitória.

A auxiliar de serviços gerais, Irene Batista de Oliveira, 40 anos, acompanha o marido na unidade, desde sábado (27). Carlos Roberto Theodoro Dias, 42 anos, que é pedreiro, caiu de cima de um telhado e bateu a cabeça. Desde então, ele aguarda no corredor do São Lucas a transferência para a Clínica dos Acidentados.

"Desde sábado que ele entrou aqui, ele está no corredor. Ele não passou em nenhum quarto até hoje. Está muito lotado. Muita gente no corredor, de 10 a 15 pessoas, que estão sofrendo. A situação é muito crítica", contou.

Direção do hospital reconhece problema

A diretora técnica do Hospital São Lucas, Isabel Cristina Machado Carvalho confirmou que houve um excesso de pacientes nos corredores. No entanto, diferente de outras vezes, esta quarta-feira foi um dia menos tumultuado, considerou a diretora.

"Nesses últimos dias nós realmente tivemos pacientes no corredor, mas não estava tão cheio. Os nossos setores que atendem pacientes mais graves, dentro do ponto socorro, que a gente chama de sala vermelha e sala de estabilização, está com o atendimento tranquilo. É uma verdade que a gente tem paciente no corredor. Sim nós temos. São pacientes que chegam e eu não posso deixar de atender. É muito comum que eles tenham doenças, patologias, ou condições cirúrgicas que a gente só atende aqui", afirmou.

A diretora reforça que todos os pacientes são atendidos, apesar de parte deles estar em corredores. "Todos os pacientes estão em atendimento, estão em tratamento, sendo conduzidos conforme cada caso. Uns têm que ficar aqui, outros são passíveis de transferência. Isso realmente acontece. Qualquer serviço de porta aberta vai acontecer do paciente entrar e aguardar pela resolução final do caso dele", esclareceu à CBN.

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