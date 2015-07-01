Pacientes relatam que cirurgia bariátrica não é milagre

"Aquele que sobe uma escada deve começar pelo primeiro degrau"Walter Scott – escritor escocês"Perguntas-me qual foi o meu progresso? Comecei a ser amigo de mim mesmo."

Sêneca – filósofo romano"O que vale a pena ser feito vale a pena ser bem feito."Nicolas Poussin – pintor francês

Todas essas frases de efeito e autoajuda podem ser colocadas na cabeceira de quem quer mudar de vida e manter uma alimentação saudável. Para tratar o problema da Obesidade o primeiro passo é querer mudar de vida. Mas é preciso entender que o processo não acontece a curto prazo.

É preciso subir um degrau de cada vez. O primeiro passo para quem quer emagrecer de forma saudável é procurar um médico. A presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia no Espírito Santo, Luzanere Cruz, explica que há uma carência enorme de medicamentos contra a obesidade.

Your browser does not support the audio element. Especial 3 - Marla Bermudes - Especialistas afirmam cirurgia bariatrica não é milagre - CBNGAZ - 7.50s - 01-07-15

"Estamos órfãos de medicamentos anti-obesidade. Em bula nós só temos duas medicações: a Sibutramina e Orlistat. Fora da bula utilizamos algumas medicações também. Normalmente, medicamentos para compulsão, ou medicações para ansiedade e depressão. Algumas dessas medicações não podem ser utilizadas associadas".

A médica é clara: "A solução para obesidade é a mudança de comportamento. Não temos muito como agir em caraterísticas genéticas, então nós precisamos focar na mudança do comportamento".

Essa mudança de comportamento aconteceu com a psicóloga Thaissa Vieira Rigobello! Não satisfeita com a gordura em excesso, ela encontrou uma forma bem saudável de perder peso.

"A canoa é um exercício super diferente que descobri e adorei! A gente tem um hábito de entrar e depois abandonar a atividade. Esse eu realmente não abandonei. Eu recomendo para todo mundo: ao ar livre, diferente e dá muito efeito no corpo".

Em 2014, 88 mil cirurgias foram realizadas no país

Corrida para entrar em forma

A jornalista Jamile Moreira Teixeira, que emagreceu mais de 10 quilos com dieta e atividade física, revelou que não gosta de academia, mas encontrou na corrida a maneira de manter a forma.

"Preciso estar fazendo alguma coisa, parada eu não posso ficar. Atualmente, todo dia depois do trabalho, faço minha corrida em uma praça. Ela é grande, tem um quilometro de extensão e dá pra correr bastante, e muita gente faz exercício lá. Preciso sempre estar em atividade, porque se parar é fato que eu vou engordar".

A médica Luzanere afirma que independente do tratamento escolhido pelo paciente obeso, seja ele cirurgia bariátrica ou medicação para emagrecer, o segredo para a saúde é sempre o mesmo.

"Qualquer tratamento emagrecedor vai ter que incluir dieta e exercício físico. Então, mesmo que a gente precise usar medicação, mesmo que a gente recorra a cirurgia bariátrica, o exercício e a dieta vão estar incluídos nestes tratamentos também".

A assistente social e doula Karina Helmer, 37 anos, está operada há um ano. Conseguiu que o plano de saúde dela autorizasse o procedimento. Ela tinha 108 quilos e, hoje, com 62, afirma que a bariátrica não é a fada madrinha dos obesos.

"Não é mágica e você não emagrece com facilidade. Existem problemas relacionados a obesidade e a bariátrica, e por isso você precisa de um acompanhamento de uma equipe profissional. Você não vai poder comer muitas coisas pelo o resto da sua vida, então você precisa desta consciência".

A cirurgia anti-obesidade é um procedimento complexo e como toda operação apresenta risco de complicações. A intervenção cirúrgica impõe uma mudança fundamental nos hábitos alimentares dos pacientes. Portanto, é primordial que a pessoa conheça muito bem o procedimento e quais os riscos e benefícios da cirurgia. Por isso, além das orientações técnicas, o acompanhamento psicológico e o apoio da família são fundamentais para que se conheça todas as fases do processo. A publicitária Dayana Ladeira fez a cirurgia há apenas três meses, e agora já consegue cruzar as pernas.

"Às vezes me pego com a perna cruzada e eu fico boba! É muito bom você calçar uma sandália sem sentir falta de ar, é muito bom você subir uma escada, sem ficar com a respiração ofegante! Hoje eu sento, tomo meu café da manhã devagar, como devagar. Eu coloco a comida e penso: “vou comê-la de forma gostosa". O plano agora é ter meu filho! A cirurgia foi um pontapé".

Depoimento da repórter

Marla Bermudes, repórter da Rádio CBN Vitória e autora da série de reportagens sobre obesidade. Há cinco anos fez a cirurgia bariátrica. Pesava 120 quilos e hoje está com 72 quilos.

Confesso que diante de tantos depoimentos emocionantes, um filme passou em minha mente. Assim como metade da população brasileira, eu também sempre sofri com problemas de gordura em excesso e percebo que a maioria das pessoas ainda trata obesidade como "falta de vergonha na cara". A doença não pode ser encarada desta forma. Ela precisa ser entendida como algo grave e que leva a morte.