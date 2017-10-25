Pacientes reclamam de falta de atendimento no CRE Metropolitano

Pacientes que foram ao Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (25) tiveram que voltar para casa. Eles não conseguiram atendimento no local. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) afirmou que o atendimento estava normal, mas muitos relataram a situação até o final da manhã.

O fechamento do CRE Metropolitano para consultas já havia acontecido na terça-feira (24) por causa de uma pane elétrica, de acordo com a própria Sesa. A secretaria não detalhou o caso, mas o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Espírito Santo (Sindsaúde) afirmou, em nota, que o equipamento ficou sobrecarregado, provocando uma pane geral e até um princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros precisou ser chamado no local.

A dona de casa Luciene Batista dos Santos, de 32 anos, foi para se consultar, mas segundo ela não tinha atendimento para dermatologia. Agora ela vai ter que voltar quase um mês depois. “É complicado e fica difícil para a gente, porque moramos longe e temos que pagar passagem. Deixamos filho em casa, mas agora não tem o que fazer. Só mês que vem”, afirmou.

Já a professora Suzana Gonçalves, de 53 anos, foi buscar remédio de diabetes para o pai, de 80 anos, mas foi comunicada de que os medicamentos foram retirados da geladeira do local por causa da falta de energia. "A gente vai ter que esperar, porque não estávamos preparados para comprar (o remédio). E tem que ter receita também. Ele vai ficar sem o remédio até segunda-feira, e tem 80 anos”, lamentou.

Em agosto deste ano o Sindsaúde já havia denunciado um apagão no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, que teria colocado em risco pacientes das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).