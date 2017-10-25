Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MAIS UMA VEZ

Pacientes reclamam de falta de atendimento no CRE Metropolitano

O fechamento do CRE Metropolitano para consultas já havia acontecido na quarta-feira por causa de uma pane elétrica

Publicado em 25 de Outubro de 2017 às 14:10

Publicado em 

25 out 2017 às 14:10
Pacientes que foram ao Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (25) tiveram que voltar para casa. Eles não conseguiram atendimento no local. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) afirmou que o atendimento estava normal, mas muitos relataram a situação até o final da manhã.
O fechamento do CRE Metropolitano para consultas já havia acontecido na terça-feira (24) por causa de uma pane elétrica, de acordo com a própria Sesa. A secretaria não detalhou o caso, mas o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Espírito Santo (Sindsaúde) afirmou, em nota, que o equipamento ficou sobrecarregado, provocando uma pane geral e até um princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros precisou ser chamado no local. 
A dona de casa Luciene Batista dos Santos, de 32 anos, foi para se consultar, mas segundo ela não tinha atendimento para dermatologia. Agora ela vai ter que voltar quase um mês depois. “É complicado e fica difícil para a gente, porque moramos longe e temos que pagar passagem. Deixamos filho em casa, mas agora não tem o que fazer. Só mês que vem”, afirmou.
Já a professora Suzana Gonçalves, de 53 anos, foi buscar remédio de diabetes para o pai, de 80 anos, mas foi comunicada de que os medicamentos foram retirados da geladeira do local por causa da falta de energia. "A gente vai ter que esperar, porque não estávamos preparados para comprar (o remédio). E tem que ter receita também. Ele vai ficar sem o remédio até segunda-feira, e tem 80 anos”, lamentou.
Em agosto deste ano o Sindsaúde já havia denunciado um apagão no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, que teria colocado em risco pacientes das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
Na época, a Sesa confirmou a informação e disse que o gerador não foi acionado automaticamente, mas estava apurando o que havia acontecido. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados