Ar-condicionado da área de atendimento da Farmácia Cidadã, em Vitória, não está funcionando Crédito: Caíque Verli

Menos de quatro meses após a inauguração da nova sede da Farmácia Cidadã de Vitória, na Praia do Suá, velhos problemas voltaram a aparecer, e os usuários ainda relatam que enfrentam demora e calor para pegar os remédios. Com a promessa de melhorar o atendimento, o número de cadeiras ofertadas ao público subiu de 30 para 120 numa nova estrutura, mas o ar-condicionado, por exemplo, não estava funcionando na manhã desta quarta-feira (14). A entrada de ar é pequena no prédio, o número de pacientes é grande e o resultado dessa mistura é um calor que incomoda a todos.

Your browser does not support the audio element. Pacientes reclamam de espera e calor na nova sede da Farmácia Cidadã

Jack Cintra, de 61 anos, reclama do atendimento na Farmácia Cidadã, em Vitória Crédito: Caíque Verli

Laila Loureiro, grávida de 5 meses, contou que acabou passando mal dentro da Farmácia. Ela estava tentando pegar remédio para a mãe e teve que remarcar o atendimento. "Acabei passando mal, está muito calor ali dentro, muita gente, demora no atendimento. Minha pressão está horrível. Minha mãe vai ter que esperar porque remarquei para o final do mês", disse.

Além do calor, o tempo de espera lá dentro, mesmo com atendimento agendado, ainda é um incômodo muito grande, como reclama o aposentado Jack Cintra, de 61 anos, que tem uma doença no coração. "Está muito quente. O ar-condicionado não funciona e o atendimento é precário. Você leva quase duas, três horas para sair dali de dentro".

A gerente da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde, Gabrieli Fernandes Freitas, afirma que a demora excessiva no atendimento foi causada por problemas pontuais. "Chegaram algumas medicações de responsabilidade do Ministério da Saúde que estavam em falta e esses pacientes estão todos sendo atendidos. Não estamos deixando de atender ninguém. É uma semana curta, uma semana de feriado. Nós temos três dias para atender uma semana de cinco".