Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EM VITÓRIA

Pacientes reclamam de espera e calor na nova sede da Farmácia Cidadã

Nova sede em Vitória foi inaugurada há menos de quatro meses, mas já enfrenta reclamações

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 13:40

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

14 nov 2018 às 13:40
Ar-condicionado da área de atendimento da Farmácia Cidadã, em Vitória, não está funcionando Crédito: Caíque Verli
Menos de quatro meses após a inauguração da nova sede da Farmácia Cidadã de Vitória, na Praia do Suá, velhos problemas voltaram a aparecer, e os usuários ainda relatam que enfrentam demora e calor para pegar os remédios. Com a promessa de melhorar o atendimento, o número de cadeiras ofertadas ao público subiu de 30 para 120 numa nova estrutura, mas o ar-condicionado, por exemplo, não estava funcionando na manhã desta quarta-feira (14). A entrada de ar é pequena no prédio, o número de pacientes é grande e o resultado dessa mistura é um calor que incomoda a todos.
Pacientes reclamam de espera e calor na nova sede da Farmácia Cidadã
Jack Cintra, de 61 anos, reclama do atendimento na Farmácia Cidadã, em Vitória Crédito: Caíque Verli
Laila Loureiro, grávida de 5 meses, contou que acabou passando mal dentro da Farmácia. Ela estava tentando pegar remédio para a mãe e teve que remarcar o atendimento. "Acabei passando mal, está muito calor ali dentro, muita gente, demora no atendimento. Minha pressão está horrível. Minha mãe vai ter que esperar porque remarquei para o final do mês", disse.
Além do calor, o tempo de espera lá dentro, mesmo com atendimento agendado, ainda é um incômodo muito grande, como reclama o aposentado Jack Cintra, de 61 anos, que tem uma doença no coração. "Está muito quente. O ar-condicionado não funciona e o atendimento é precário. Você leva quase duas, três horas para sair dali de dentro".
A gerente da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde, Gabrieli Fernandes Freitas, afirma que a demora excessiva no atendimento foi causada por problemas pontuais. "Chegaram algumas medicações de responsabilidade do Ministério da Saúde que estavam em falta e esses pacientes estão todos sendo atendidos. Não estamos deixando de atender ninguém. É uma semana curta, uma semana de feriado. Nós temos três dias para atender uma semana de cinco".
Gabrieli ainda explica que o tempo de espera, em média, caiu de 3h para 40 minutos depois que o atendimento passou a ser agendado. Sobre o calor e o ar-condicionado, a gerente da Assistência Farmacêutica argumenta que teve uma falha no aparelho que refrigera a área da recepção após as fortes chuvas que atingiram a capital, mas que a manutenção técnica já foi contactada. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados