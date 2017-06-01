Unidade superlotada, demora no atendimento, pacientes reclamando do sistema público de saúde. Esse tem sido o drama de quem procura atendimento no PA de Alto Lage, Cariacica. Nesta quinta-feira (1), teve paciente que estava na Unidade há mais de oito horas, sem previsão de atendimento. Segundo relatos de pacientes, apenas dois médicos estavam de plantão durante o dia.

Your browser does not support the audio element. Pacientes reclamam da demora no atendimento do PA de Alto Lage

O mecânico Anderson Alves chegou no PA pela manhã e, no meio da tarde, ainda aguardava passar pela triagem para depois ser atendido por um médico. Vestido com o uniforme da empresa onde trabalha, ele conta que chegou a ir no serviço, mas não conseguiu trabalhar.

“Comecei a trabalhar às 07h, por volta das 09h eu já estava me arrastando. Vi que não tinha jeito, o negócio é mais sério do que eu pensava. Já estava passando mal há alguns dias, mas era algo mais leve, agora piorou, ficou mais complicado”, contou.

A dona de casa Nilza Coco procurou o PA de Alto Lage porque há alguns dias ela está com dores de cabeça. “Eu estou com febre, dor de cabeça, meu corpo está todo dolorido, parece que passou uma máquina em mim. Não aguento ficar em pé nem fazer nada”, disse.

Nilza chegou no local por volta do meio-dia, mas durante à tarde decidiu voltar para casa, mesmo com a saúde debilitada. “Não tem previsão de quando vou ser atendida, não tem médico, só tem dois”, reclamou.

Viana

o autônomo Giovane Galdino também passou pela mesma situação, mas em dois municípios diferentes. Morador de Cariacica, ele levou a mãe dele, a dona de casa Delma Joana, 54 anos, no PA de Alto Lage na manhã de quarta-feira (31). Depois de passar horas no local sem previsão de atendimento, ele levou a mãe para o PA de Arlindo Villaschi, em Viana. Porém, segundo ele, o problema da demora no atendimento se repetiu na cidade vizinha. “Cheguei lá às 14h, teve troca de plantão, tive que esperar o médico chegar, só tinha um médico e eu saí de lá já era mais de 20h30”, relatou.

Giovane também reclamou do atendimento. Segundo ele, Delma estava com tontura, enjoo e febre alta, mas o médico apenas aplicou uma injeção para febre e mandou ela procurar a unidade de saúde do bairro.

Outro Lado

Por nota, a Prefeitura de Cariacica informou que nesta quinta, o plantão diurno do PA Adulto do Trevo de Alto Lage contava com cinco médicos para atendimento ao público. No entanto, devido ao grande número de urgências e emergências registradas desde a abertura do plantão, o atendimento estava com lentidão. Segundo a assessoria, entre a manhã e início de tarde, 26 atendimentos de urgência deram entrada no PA, além dos sete pacientes que já estavam na emergência.

A nota orienta que para casos que não sejam de urgência ou emergência, durante o dia, os moradores podem procurar o Pronto Atendimento de Bela Vista e de Nova Rosa da Penha, que funcionam das 7h às 17h.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) explicou que o atendimento clínico no PA do Trevo está restrito a casos de urgência e emergência porque, em virtude do período de encerramento de contratos de médicos e técnicos de enfermagem, o quantitativo desses profissionais está reduzido no PA. E, segundo determinação do Ministério Público, não é permitido renovar os contratos.

A Prefeitura está realizando a substituição progressiva dos profissionais, com a convocação de um total de 37 médicos e 36 técnicos de enfermagem aprovados no último processo seletivo simplificado. Há um prazo legal para que os interessados se apresentem a fim de começarem a trabalhar no PA. Por isso, o atendimento de clínica médica está restrito mas o PA continua atendendo casos de urgência e emergência