Pessoas enfrentam fila no Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) para marcar consultas Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Após uma terça-feira (31) tumultuada por conta da paralisação do atendimento de ortopedistas , os pacientes que foram ao Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba), enfrentaram uma fila enorme para marcar consultas. Houve quem relatasse que ficou cerca de quatro horas em pé para conseguir marcar um horário com médico para o mês que vem. Segundo a diretoria técnica do hospital, uma solução que está sendo buscada é a ampliação da telefonia para marcação de consultas.

Your browser does not support the audio element. Pacientes esperam 4 horas na fila para marcar consulta no Himaba

A atendente Jaline da Silva Pereira, de 24 anos, saiu de Aracruz às 8h para marcar um retorno para a filha dela e apresentar os exames da criança para um especialista em Pneumologia. Jaline chegou às 11h da manhã à fila e só foi atendida na recepção por volta das 15h. A consulta foi marcada para setembro. “Isso está péssimo. Não tinha necessidade disso. Quando acabasse a consulta, já deveria remarcar. Não precisaria de, depois de um mês, ter que vir aqui marcar.”

O servidor da Secretaria de Saúde de Laranja da Terra, Nilson Abel, também entrou na fila por volta das 11h. Ele foi ao Himaba para marcar consultas para sete pacientes da cidade dele. Às 15h, Nilson ainda não tinha sido atendido. “Eu acho que isso está uma vergonha. Hoje, vivemos em um mundo de informação. Não precisaria de passarmos quatro horas em uma fila para marcar um retorno.”

A diretora técnica do Himaba, Patrícia Helena, explica que o início de cada mês é o período em que se marcam os retornos e as chamadas interconsultas, que acontecem quando um médico pede para que o paciente seja consultado também por outro especialista.

De acordo com ela, para diminuir as filas, o Himaba deve ampliar o sistema de telefonia para marcação de retornos e interconsultas, mas não deu um prazo para isso. “Mesmo expandindo, nós vamos apenas diminuir as filas. Mas elas não vão acabar.”