Pacientes envolvidos em acidente precisam se deslocar mais de 300 km

Acidente deixa feridos na BR 101, na Serra, na manhã desta quarta-feira (21) Crédito: Eliana Gorriti/TV Gazeta

O ônibus envolvido na colisão com uma carreta na BR 101, na Serra , na manhã desta quarta-feira (21), trazia pacientes e acompanhantes de Montanha, no Norte do Estado, para consultas médicas em hospitais da Grande Vitória. Por falta de atendimento na cidade, os moradores precisam se deslocar mais de 300 km, em uma viagem de seis horas, para fazer exames e cirurgias de média e alta complexidade.

Your browser does not support the audio element. Pacientes envolvidos em acidentes precisam se deslocar mais de 300 km

Dos 34 passageiros que estavam no ônibus, 14 tiveram ferimentos leves. Oito deles foram levados ao Hospital Jayme dos Santos Neves para fazerem raio x e suturas por causa do acidente, mas passam bem.

Segundo a Prefeitura de Montanha, os exames e cirurgias que não são realizados pela atenção primária do município e que ainda não estão disponíveis na Rede Cuidar mais próxima, em Nova Venécia. O ônibus, contratado pela Prefeitura, saiu de Montanha à meia-noite. Todo dia útil um coletivo leva pacientes da cidade do extremo Norte do Estado para a região Metropolitana.

Uma das acompanhantes é a servente Maria Aparecida de Sousa, que estava no ônibus com o pai de 73 anos, que tem câncer.

"Ele começou o tratamento agora. Ele até veio fazer os exames para saber como é que estava o câncer na próstata. Meu pai machucou a boca, mas está bem", comentou.

A dona de casa Risomar Oliveira, que acompanhava o pai para fazer exame de rins, relatou o susto na hora da batida Crédito: Caíque Verli

A colisão aconteceu por volta das 6h, no km 262 da rodovia, sentido Vitória. O motorista da carreta, que não quis se identificar, contou que teve que frear porque um outro caminhão entrou na frente dele.

O ônibus não conseguiu parar e bateu na carreta. A dona de casa Risomar Oliveira, que acompanhava o pai para fazer exame de rins, relatou o susto na hora da batida.

"Eles fecham a porta e a gente não vê direito. Quando reparamos, só vimos gente machucada dentro do ônibus. Eu machuquei o joelho, mas não vou no médico não. Vou levar meu pai primeiro para fazer exame", contou.

A Prefeitura de Montanha garantiu que outro ônibus foi prontamente enviado para buscar os pacientes e e levá-los para os exames normalmente em Vitória.