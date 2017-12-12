Pacientes de hospital de Vila Velha quase caem no 'golpe do exame'

A representante comercial Sany Carolina Hyodo quase caiu no golpe do exame Crédito: Patrícia Scalzer

Os golpistas não estão respeitando nem os pacientes internados em hospitais. Nesta segunda-feira (11), pelo menos quatro pessoas que estão internadas no Hospital Vila Velha foram procuradas pelos criminosos. Todos os pacientes receberam uma ligação no telefone fixo do quarto de uma pessoa que dizia ser da área médica da unidade. O suposto funcionário dizia que o resultado do exame de sangue mostrava que o paciente estava com leucemia e pedia o valor de R$ 2.900 para iniciar o tratamento.

A representante comercial Sany Carolina Hyodo foi uma das vítimas. Ela está internada desde a última sexta-feira (08) por conta de uma infecção urinária. Nesta segunda, ela entrou em desespero ao receber uma ligação dizendo que ela estava com leucemia.

“Ligaram para o quarto do hospital, falando que tinha saído o resultado do meu exame de sangue e eu realmente estava esperando o resultado, e constataram que eu estava com leucemia. Eu fiquei desesperada, eles pediram para falar com o responsável e eu passei o telefone do meu marido”, contou.

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Foi então que os criminosos ligaram para o esposo de Sany e pediram dinheiro. A família possui plano de saúde, mas o golpista afirmou que o exame necessário só seria liberado dois dias depois e o procedimento teria que ser feito com urgência. Foi sugerido que ele depositasse a quantia e depois o plano de saúde faria o reembolso.

“O plano de saúde tinha autorizado, mas só depois de 48 horas e eu não poderia esperar pois seria pior para mim. Meu marido disse que iria fazer o depósito. Foi passado o número de uma conta, com nome de Carla para ele depositar a quantia de R$ 2.900”. Só nesse dia foram quatro pessoas na ala do 8º andar”, contou.

A dona de casa Lidemara Rondeli também recebeu a mesma ligação. O marido dela caiu da escada no último sábado (09) e precisa passar por uma cirurgia. Ela contou que a pessoa se identificou como funcionário do laboratório e disse que tinha dado uma alteração no exame.

“Eu falei 'tudo bem doutor, mas o que deu no exame?' ele disse que havia sido feita uma análise profunda no sangue e havia 42% de chance de que ele estava com leucemia. Ele disse que essa doença não tem cura, mas eles ofereciam um tratamento”, destacou.

Lidemara então pediu que o médico fosse até o quarto passar melhor o diagnóstico para a sobrinha dela, que é enfermeira, neste momento o suposto médico desligou o telefone.

Por nota, o Hospital Vila Velha informou que o chamado “golpe do exame” é praticado desde 2015 e os estelionatários conseguiram fazer várias vítimas. Por causa disso, há diversas placas no hospital informando que os médicos não fazem contato por telefone. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também ressaltou que há cartazes em todos hospitais públicos informando que o SUS não cobra por procedimento.

A Polícia Civil destacou que este tipo de golpe pode ser registrado em qualquer delegacia, sendo contabilizado com crime de estelionato.

Nota do Hospital Vila Velha na íntegra: