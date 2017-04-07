Pacientes com baixa imunidade recebem vacinação contra febre amarela

Pacientes com baixa imunidade receberam ao longo desta sexta-feira (7) vacinação contra febre amarela no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória. Com a ação, será possível identificar os efeitos da vacina em pacientes sob tratamento de doenças reumáticas autoimunes, como lúpus e a artrite reumatoide.

Segundo a chefe da Unidade do Sistema Neuromusculoesquelético do Hucam, Valéria Valim, o objetivo da pesquisa é permitir comparar os resultados de pacientes, com doença reumática, com pacientes sem a doença. Ela explica que a princípio a recomendação era não vacinar pacientes com baixa imunidade. Contudo, no atual cenário de casos de febre amarela no Estado, médicos decidiriam avaliar a situação.

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O analista de projetos Jefferson Ferreira do Nascimento, 27 anos, tem uma doença autoimune e, após saber da ação no Hospital Universitário, decidiu se vacinar com maior segurança. Ele é paciente de Espondilite anquilosante, doença que causa inflamações nas articulações da coluna vertebral. "Eu vim me vacinar porque essa doença é autoimune e sou contraindicado à vacinação da febre amarela. Mas aqui a gente vai ter o acompanhamento médico e participar da pesquisa para ver os efeitos dessa vacinação em pessoas que estão nesse grupo de doenças que eu tenho", relatou à Rádio CBN Vitória.

Durante a ação, os pacientes passaram por uma avaliação médica sobre seus perfis e, em seguida, tiveram o sangue coletado para serem vacinados. Quem também procurou o Hospital em busca de vacina foi a aposentada Zelli Telles Moreira, 70 anos. "Saber que vamos passar por uma avaliação médica antes da vacina nos dá uma maior segurança. Por isso decidi vir aqui", contou.

Pesquisa

Na pesquisa, serão acompanhados 400 pacientes com doença autoimune em tratamento para checar os efeitos da vacina; outros 100 selecionados, sem doença, para fazer parte do grupo de referência e 150 daqueles casos em que o indivíduo tomou a vacina mesmo quando não deveria.