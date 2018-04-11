Pacientes aguardam no chão para serem atendidos em Cariacica

Pacientes aguardam sentados no chão no PA do Trevo de Alto Lage Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Crianças que precisaram ser atendidas no Pronto Atendimento Infantil de Alto Lage, em Cariacica, enfrentaram horas de espera na tarde desta terça-feira (10) e precisaram até mesmo aguardar sentados no chão. A explicação da direção do PA é o aumento da demanda por conta de doenças respiratórias nesta época do ano e também a grande procura de pacientes de outros municípios pela unidade de saúde.

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A autônoma Ana Carolina Peão, de 26 anos, levou a filha ao PA e teve que aguardar com a menina no chão porque não havia cadeiras suficientes para todos os pacientes. Segundo a autônoma, a espera já passava de duas horas quando ela conversou com a reportagem da Rádio CBN Vitória.

Ana Carolina Peão, de 26 anos, levou a filha ao PA e aguardou o atendimento no chão pois não haviam cadeiras suficientes Crédito: Rafael Monteiro de Barros

“Não é a primeira, a segunda, a terceira vez que a gente chega aqui e as coisas são desse jeito. São mais de duas horas sentada no chão esperando um atendimento. Meus impostos e minhas contas estão em dia. Eu acho isso uma falta de respeito total com a humanidade.”

A dona de casa Michelle Trancoso, de 33 anos, levou o filho, que está com febre, ao PA Infantil de Alto Lage. Na última semana, também levou a filha para ser atendida. Ela diz que o atendimento na unidade de saúde é lento. “É muito demorado. A gente tem que esperar várias horas para ser atendida. Além disso, às vezes saímos sem diagnóstico certo para os nossos filhos.”

De acordo com o diretor do PA Infantil de Alto Lage, Paulo Meneguelli, a demanda aumenta nos meses entre março e agosto principalmente por conta de infecções de vias respiratórias. Nessa época, são atendidas entre 500 e 550 crianças na unidade de saúde. No restante do ano, esse número fica entre 300 e 350, segundo Meneguelli.

Além disso, ele explica que a demanda também cresce por conta do atendimento dado a moradores de outros municípios que buscam o PA Infantil de Alto Lage. De acordo com o diretor, entre 10% e 15% dos pacientes acolhidos na unidade de saúde são de Viana.

Ainda segundo Meneguelli, a prefeitura vai fazer a contratação de mais médicos para suprir as demandas da população. “Apesar de o quadro da equipe de pediatria estar completo, nós sensibilizamos a secretaria, devido a esse aumento de demanda, e estamos em via de lançar um edital de chamamento de processo seletivo.”

PA do Trevo de Alto Lage nesta terça-feira (10) Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Ele afirmou ainda que a expectativa é contratar aproximadamente 150 médicos para o município. Desse total, 50 seriam para o PA de Alto Lage.