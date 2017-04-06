Um paciente continua a aguardar transferência do Hospital Filantrópico Nossa Senhora da Penha, em Santa Leopoldina, no Espírito Santo, com suspeita de febre amarela. Na última terça-feira (4), quatro dos dez pacientes com suspeita da forma grave da doença foram transferidos para hospitais da Grande Vitória. Durante o final da noite de quarta-feira e início desta quinta-feira (6), outros cinco pacientes foram transferidos. Assim, até o final da manhã desta quinta, um paciente permanecia a espera de transferência.

Your browser does not support the audio element. Paciente com suspeita de febre amarela continua sem transferência

Nesta manhã, o vice-presidente do hospital Nossa Senhora da Penha, Rodrigo Seidel, relatou à Rádio CBN Vitória que ao longo dos últimos dias os pacientes foram assistidos pelo hospital, entretanto como os estados de saúde se agravaram tornou-se necessária a necessidade de transferência para hospitais de grande porte. "Agora, estamos na expectativa pela transferência do paciente", explicou.

No último sábado (1º), dois pacientes morreram no hospital com suspeita da doença. Até o momento, seis pacientes encontram-se em hospitais de Vitória, dois na Serra e um em Vila Velha, no Himaba (Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves).

Boletim da Febre Amarela

De acordo com dados da última notificação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até terça-feira (4), a Secretaria recebeu 468 notificações de suspeita de febre amarela no Estado. Cento e seis notificações foram descartadas. Do total de 362 casos, 146 foram confirmados para febre amarela silvestre, ou seja, a transmissão ocorreu na área rural. Em Santa Leopoldina, dois pacientes morreram no hospital com suspeita da doença.