PA's de Vitória podem ter nomes de médicos divulgados em telas

A Câmara de Vereadores de Vitória aprovou um projeto de lei que prevê a divulgação dos nomes de médicos de plantão em telas eletrônicas nos dois Centros de Especialidades e nos dois Pronto Atendimentos (PA’s) do município. As informações estariam disponíveis para as pessoas que aguardam atendimento. O projeto segue para sanção.

Your browser does not support the audio element. PAs de Vitória podem ter nomes de médicos divulgados em telas

A tela também deverá informar o número do registro profissional e a especialidade, bem como os nomes dos responsáveis administrativos e médicos que respondem pela chefia do plantão e dias e horários dos plantões. Alguns usuários do SUS comentaram a ideia. “Muitas vezes a gente não sabe o nome do médico e quando retorna não sabendo o horário que ele está atendendo”, diz a dona de casa Amanda Ramos, de 27 anos. “São dois lados da moeda, porque às vezes o médico faz o que pode e ainda receber duras críticas depois", opina o mecânico Erenildo Santos, de 63 anos.

O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes) e o Conselho Regional de Medicina do Estado (CRM-ES) se posicionaram contrários à medida e disseram que expor os médicos pode trazer risco à segurança dos profissionais. O presidente do Simes, Otto Fernando Batista, afirma que outras medidas devem ser tomadas para melhorar a saúde pública, como disponibilizar mais medicamentos e construir novas unidades de saúde. “Eu não vejo motivos para fazer esse tipo de exposição. Expõe ao médico a riscos de agressão. Uma pessoa exaltada com um problema, às vezes de gestão, vai procurar quem está na ponta: o médico”, argumenta.

O vereador Leonil (PPS), de Vitória, responsável pelo projeto, argumenta que é necessário transparência para a população. “Todas as unidades de saúde e prontos atendimentos têm profissionais de segurança. Estamos falando de um serviço público pago pela população, que quer transparência. Com isso vamos evitar situações como a de Linhares, onde médicos são investigados por baterem o ponto e irem embora”, disse.