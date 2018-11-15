O Pronto Atendimento e o Hospital Maternidade de Cobilândia , em Vila Velha , foram reabertos na manhã desta quinta-feira (15), feriado nacional de Proclamação da República . Os serviços foram suspensos por consequência das fontes chuvas que atingiram todo o Espírito Santo, causando alagamentos nos acessos e, também, dentro das unidades.

Your browser does not support the audio element. PA e Maternidade de Cobilândia são reabertos após limpeza

Em conversa com a reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) , o diretor do Complexo de Cobilândia, Cesar Pitanga, afirmou que os dias de fechamento do hospital e da maternidade prejudicaram muito quem precisava de atendimento, mas que, felizmente, tudo já voltou ao normal. "O problema maior foi a população que foi prejudicada. A assepsia foi toda feita, tudo foi lavado, as partes elétrica e hidráulica estão 'dentro dos conformes' para que o complexo possa funcionar tranquilamente”, explicou.

Pitanga também informou que foram precisos três dias para conseguir higienizar e esterilizar o local. As gestantes que estavam internadas no local quando as fortes chuvas alagaram a unidade foram transferidas para outras unidades, mas não precisaram retornar à maternidade, segundo o diretor. “As pacientes que saíram daqui estavam quase para ter alta na maternidade. Foram transferidas duas para Cariacica e duas para o Hospital Infantil de Vila Velha”, disse.

diretor do Complexo de Cobilândia, Cesar Pitanga Crédito: Rafael Monteiro de Barros

No Pronto Atendimento de Cobilândia, a sala de espera não estava cheia neste primeiro dia de funcionamento após a interdição. De acordo com Cesar Pitanga, o funcionamento também estava normal, com três médicos trabalhando.

O pedreiro Julimar Oliveira Mendes, de 23 anos, levou o pai no PA na manhã desta quinta-feira (15) e disse que não teve problemas no atendimento. "Atendimento normal; quando cheguei, havia cinco pessoas e foi super tranquilo. Sou morador de Cobilândia e o PA fez falta nestes últimos dias", concluiu.

A maternidade e o PA de Cobilândia ficaram fechados por oito dias após os alagamentos que atingiram a região. O bairro teve ruas e avenidas tomadas pelas águas por dias seguidos, impedindo serviços públicos e comércio de funcionarem, além de prejudicar a vida dos moradores. Na manhã desta quinta, as vias de Cobilândia estavam limpas e não havia mais sinais de pontos de alagamento.