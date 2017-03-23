Ovos estão até 7% mais caros este ano na Grande Vitória

Os preços dos ovos de Páscoa neste ano estão de 5% a 7% mais caros que no ano passado nos supermercados do Espírito Santo. A informação é do presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, que afirma que os comerciantes não estão muito otimistas com as vendas para o dia 16 de abril.

Segundo o presidente da Acaps, a expectativa do setor é, ao menos, alcançar o mesmo volume de vendas de 2016. Com isso, os comerciantes não devem adquirir mais produtos que a quantidade vendida no ano passado, de acordo com Hélio Schneider. O presidente da Acaps, no entanto, não soube informar qual foi o volume de vendas alcançado de 2016.

Your browser does not support the audio element. Ovos estão até 7 por cento mais caros este ano na Grande Vitória

As projeções pouco otimistas ficam ainda piores quando comparadas com a última Páscoa. “No ano passado, as vendas já não foram muito boas. Então, nós continuamos com aquele patamar. Se vendermos o mesmo que vendemos no ano passado já está muito bom”, disse à Rádio CBN.

As perspectivas da Acaps são justificáveis. A professora Susana Cassundé disse que a Páscoa de 2017 vai ser diferente para a família dela. “No ano passado, eu comprei dois ovos. Neste ano, eu pretendo comprar só um, para uma criança”, declarou.