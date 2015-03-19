Os produtos típicos da Páscoa são fiscalizados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado (Ipem). A intenção é conferir se o peso descrito na embalagem condiz com o conteúdo verdadeiro. Duas marcas de azeite e uma de pescado congelado já foram reprovadas no início desta Operação Páscoa, que vai até o dia 2 de abril. A partir desta quinta-feira (19), os ovos de chocolate começam a ser fiscalizados.

O Ipem explica que não possui autorização para divulgar as marcas reprovadas, mas as notifica e volta a fiscalizar para conferir se houve adequação. Em caso de descumprimento, as empresas podem ser autuadas em multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.

Your browser does not support the audio element. Ovos de Páscoa terão peso fiscalizado no ES

Segundo a coordenadora da Operação Páscoa, Layla Bridi e Silva, os consumidores devem ficar atentos ao tamanho do real conteúdo do produto, descartando-se as embalagens.

"Já começamos os exames no laboratório e até agora duas marcas de azeite e uma de pescado foram reprovadas. O consumidor tem que ficar atento. Com relação ao chocolate é preciso ver que o peso descrito é apenas o do chocolate, tem que se descartar a embalagem, o suporte, os brindes", alertou.

Já passaram por fiscalização produtos vendidos na Semana Santa, como azeitonas, bacalhau, palmito, azeite e pescados. Três equipes de dois fiscais cada estão responsáveis para fiscalizar os ovos de páscoa até o mês de abril.