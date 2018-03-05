Ovos de Páscoa fit são opções para quem não quer sair da dieta

O ovo de chocolate é talvez a comida mais cobiçada pelos amantes de doces nesta época do ano. No entanto, muitos acabam passando vontade ou por conta de dietas ou porque possuem restrições alimentares. Para essas pessoas, existem opções como os ovos sem açúcar e sem lactose, por exemplo.

A confeiteira Carla Cypreste já está recebendo encomendas para a Páscoa. Antes mesmo de lançar o cardápio, ela já havia recebido aproximadamente 35 pedidos de ovos de páscoa fit, que é livre de glúten, refinados e açúcares em geral Os clientes podem escolher entre sabores como brigadeiro, chocolate meio amargo, brownie, óreo e chocomousse.

Your browser does not support the audio element. Ovos de Páscoa fit são opções para quem quer se deliciar sem sair da dieta

Carla explica como surgiu a ideia desses doces diferenciados. “O objetivo é trazer essa proposta de ser um ovo de Páscoa funcional e que, realmente, faz bem. Não é só uma modinha fit. Eu uso ingredientes selecionados, que têm funcionalidades para o organismo.”

Ida Paula Gusmão também fabrica ovos de Páscoa com foco em clientes que possuem restrições alimentares ou que querem optar por uma alternativa mais saudável. Ela fornece os quitutes para lojas de produtos naturais. Entre as opções, estão os ovos de colher e os tradicionais, com sabores como doce de leite de coco, brigadeiro com castanhas e brownie com ganache de chocolate.

A empresária tem alternativas tanto para quem quer manter a dieta ou não pode comer determinados alimentos. “Temos ovos próprios para alérgicos a glúten e a lactose. Temos também propostas veganas, sem açúcar, com açúcar demerara. São várias opções para quem quer um ovo mais saudável e também para quem tem restrições alimentares.”

A assessora de imprensa Adriana Jenner fez a escolha por uma alimentação mais saudável e com menos calorias há cerca de cinco anos. No início, ela emagreceu 30 quilos. Hoje, Adriana mantém a alimentação mais regrada, mas não vai abrir do ovo de páscoa. “Todo ano, desde que eu mudei meu estilo de vida, eu sempre consumi esses ovos sem açúcar. Então, eu busco chocolates mais saudáveis.”