Ouvintes da CBN questionam ônibus de Guarapari parado na Serra

Um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari chamou a atenção na Serra. Ele ficou parado no estacionamento de um supermercado na BR 101 durante toda a manhã desta segunda-feira (05). Ouvintes da rádio CBN, que preferiram não se identificar, chegaram a afirmar que o carro ficou ligado por horas no estacionamento com o motorista dormindo dentro do ônibus, gastando combustível.

Your browser does not support the audio element. Ônibus parado da Secretaria de Saúde de Guarapari chama atenção na Serra

"Ele não podia está fazendo aquilo. Gasta o motor, o combustível não é dele. O veículo funcionando, duas três horas, esquentando e esfriando e o desgaste que não tem?", questionou um popular que preferiu não se identificar.

Cliente do supermercado e moradora da Serra, a estudante Rafaela Mendanha ficou incomodada quando viu o ônibus parado em um estacionamento particular.

"Incomoda porque ele é de Guarapari e está parado aqui, sendo que é um ônibus de deficiente e tanta gente precisando de transporte e ele está parado aqui, fazendo o que?", comenta ela.

A reportagem da CBN conversou com o motorista que estava no ônibus de Guarapari. O motorista, que também não se identificou, contou que foi para a Serra transportar pacientes que fazem tratamento em hospitais da Grande Vitória.

Ele negou que o ônibus estivesse ligado, mas confessou que pode ter tirado um cochilo no estacionamento enquanto aguardava o horário de retorno para Guarapari porque ele vem para a Serra bem cedo, por volta das 5h da manhã.

"Esse carro tem um dispositivo que com dez minutos ligados, ele desliga sozinho. Então, não procede que ele esteja ligado comigo dentro. Tem nem como você ficar o tempo todo parado esperando. E às vezes você dá uma cochilada sim", explicou.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disse, por nota, que devido ao tamanho do veículo é difícil conseguir um local para estacionar para que o motorista possa fazer as refeições e descansar enquanto espera o tratamento dos pacientes. Sobre a denúncia do veículo estar ligado no estacionamento por horas, a secretaria afirmou que vai apurar os fatos.

Nota na íntegra da Prefeitura de Guarapari:

"A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa o veiculo, objeto desta demanda, é utilizado para o transporte de pacientes que fazem tratamento fora do município. O mesmo inicia o trabalho às 4:30 da manhã buscando os pacientes nas residência e depois levando-os para consulta de alta complexidade e tratamento de hemodiálise e oncológico (quimioterapia e radioterapia) nos hospitais de Vila velha, Cariacica, Vitória e Serra. O ponto final é na Serra, onde o motorista tem que aguardar o término das consultas dos pacientes dos hospitais Dório Silva, Jayme dos Santos Neves, Vitória Apart, para às 12h iniciar seu retorno, buscando os paciente que havia deixado pela manhã para poder retornar com todos a Guarapari.