Placas e outdoors foram retirados da subida da Terceira Ponte, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (14). A remoção foi feita pelas empresas responsáveis pelos materiais, após serem notificadas pela Prefeitura de Vila Velha. A administração municipal criou um decreto que proíbe a instalação de placas publicitárias em vários pontos da cidade. Nesta manhã, cinco placas foram retiradas.

Your browser does not support the audio element. Outdoors são retirados da subida da Terceira Ponte por poluição visual

Para o prefeito Rodney Miranda, que acompanhou a ação, o objetivo é diminuir a poluição visual e evitar problemas no trânsito. “Só agora pela manhã, cinco placas foram retiradas dessa região e até o final do dia devemos tirar até 20. Por essa região da Terceira Ponte há 60 placas irregulares. Elas dificultam as imagens do nosso patrimônio paisagístico e prejudicam na concentração no trânsito”, disse.

Em um levantamento feito pela prefeitura, das 400 placas catalogadas em Vila Velha, 200 estão em locais irregulares. Os proprietários serão notificados para retirarem os anúncios. Caso não cumpram a ordem, a prefeitura vai fazer a retirada compulsória e cobrar pelo gasto público com o serviço, que será de R$ 468,57 por hora trabalhada na ação.

Morador da Praia da Costa, o empresário Antônio Marques aprovou a ação. “Se você observar na Terceira Ponte a poluição visual está demais, atrapalha o motorista e tira a beleza da cidade. Não só aqui, mas em outros lugares também”, opinou.

Além da região da Terceira Ponte, outras áreas foram nomeadas como zona de exclusão e não poderão receber mais as placas. São consideradas zonas de exclusão a área ao norte da Avenida Castelo Branco; o sítio histórico da Prainha; monumentos naturais de interesse de preservação e construções identificadas como patrimônio cultural; além das áreas situadas a 40 metros de pontes, viadutos, túneis e passarelas.