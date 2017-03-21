Outdoor relembra 14 anos de assassinato de juiz no Espírito Santo

O assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho vai completar 14 anos nesta sexta-feira (24). Durante todo esse tempo, o pai do magistrado, o advogado Alexandre Martins de Castro, luta para que os mandantes do crime sejam julgados. Em 2015, dois dos três acusados de mando do crime sentaram no banco dos réus. Entretanto, 14 anos depois, o julgamento do juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, um dos acusados, ainda não foi marcado. Com medo do crime prescrever, a advogado mandou colocar um outdoor na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, como forma de protesto.

O outdoor tem a foto do juiz Alexandre abraçado ao pai com a frase: “Leopoldo, aguardo o seu julgamento há 14 anos. Apareça”. De acordo com o pai do juiz Alexandre, o outdoor é uma forma de homenagear o filho e ao mesmo tempo uma forma de protesto. “Tive a ideia de colocar o outdoor para Leopoldo saber que estou esperando ele para o julgamento e para todo mundo saber que por mim, ele já teria sido julgado, mas ele entra com recurso em cima de recurso”, disse à Rádio CBN.

Segundo Alexandre Martins, os recursos são estratégias para que o crime prescreva, o que acontece daqui a seis anos. Outro motivo para a demora no julgamento de Antônio Leopoldo, segundo o advogado, é a falta de interesse do Ministério Público em acompanhar o caso.

“O Ministério Público tem de acompanhar os recursos, saber onde está e requerer ao juiz a marcação do julgamento. O dono da ação penal é o MP. Por isso, digo que o MP é um dos grandes ou o principal culpado nessa história toda porque ele não acompanha”, acusou.

O Ministério Público foi procurado, por meio da assessoria de comunicação, mas não se pronunciou até o fechamento desta reportagem.

O outro lado

O advogado de defesa de Antônio Leopoldo, Fabrício Campos, informou que o julgamento ainda não aconteceu porque recursos em instâncias superiores ainda precisam ser julgados. O mesmo foi informado pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Sobre o outdoor, Campos destacou que essa é uma atitude despropositada e reflete uma percepção distorcida da tramitação de uma processo que está cheio de irregularidades, que vêm sendo combatidas com uso de recursos disponíveis pela Constituição e pela lei.

Crime e processo

Alexandre Martins de Castro Filho tinha 32 anos e quase cinco de carreira no magistrado capixaba quando foi executado a tiros, no dia 24 de março de 2003. Desde 2002, ele investigava ações do crime organizado no Estado e havia denunciado irregularidades no sistema carcerário capixaba.