Ouça o relato de capixaba no Japão sobre emergência de míssil

A Coreia do Norte fez um novo disparo de míssil balístico em direção ao Mar do Japão na manhã desta terça (29) – pelo horário local japonês. O alerta por conta do míssil e a tensão entre os japoneses e turistas foram testemunhados por uma capixaba que faz uma viagem pelo país asiático. O míssil saiu de uma localidade próxima a Sunan, na Coreia do Norte, alcançou uma longa distância e cruzou o céu do Japão. O artefato sobrevoou o território japonês antes de cair no mar.

O governo japonês reagiu com irritação à manobra – que não ocorria desde 2009 - e acionou o protocolo de segurança para habitantes da Ilha de Hokkaido. A capixaba Camila Bellon Botacin, que encontra-se de passagem pelo Japão, relatou à equipe da Rádio CBN Vitória o momento de tensão e apreensão após o alerta de segurança dado pelo governo local. Segundo ela, o sentimento é de apreensão por conta do disparo.

Your browser does not support the audio element. Capixaba no Japão relata momentos de emergência após míssil sobrevoar o país

“A população do Japão está sendo avisada desse alerta pelos meios de comunicação, estações de metro, dentro dos trens, aeroportos. Enfim, a mensagem que circula é que se tenha cuidado e evitem pessoas estranhas e se observar movimentos suspeitos avisem às autoridades e prestem atenção a malas e bagagens abandonadas, onde é que seja”, descreve Camila.

AVISO

Camila Bellon ainda destaca, que apesar do sentimento de tensão e apreensão, os sistemas de aviso no país têm auxiliado às pessoas. “A gente pode lembrar que o Japão já foi alvo de duas bombas atômicas e que é um lugar que não, raramente, acontecem terremotos e tsunamis. Então, eles têm um sistema muito bem estruturado de aviso à população, com sons e sires. Os avisos acontecem em todo lugar e, por ser um país, onde a tecnologia é muito forte – e de dar inveja – eles recebem por muitos meios essas informações. Aí eles têm tempo de fazer a evacuação ou de correr para uma zona fora de perigo”, observou.

Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul pediram uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma resposta dura da comunidade internacional para a Coreia do Norte.

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Your browser does not support the audio element. SONORA JAPAO - 29-08-17

"Estou fazendo um mochilão pelo Japão com meu marido. Nós passamos por várias cidades, começando no centro e indo até o sul do país. As impressões que tivemos sobre os japoneses é que eles têm tecnologia de ponta e utilizam em tudo que você pode imaginar: até para ir ao banheiro. Eles também respeitam muito uns aos outros, inclusive com coisas que deixariam os brasileiros de queixo caído. Por exemplo, eles não atravessam a faixa de pedestres se o sinal estiver fechado, em hipótese alguma, nem se a rua tiver um metro de largura.

Uma coisa que chamou atenção da gente logo no começo da viagem foi que em todos os meios de transporte público, como trens e ônibus, existem informações sobre o que você deve fazer em caso de tsunamis, terremotos ou caso haja comprometimento da segurança. Algumas horas atrás a Costa Norte do Japão foi atingida por um míssil norte-coreano, que caiu na região de Hokkaido.

Agora nós estamos em Tóquio, que não é próximo de onde caiu o míssil - no entanto, precisamos lembrar que o Japão é cerca de 22.5 vezes menor que o tamanho do Brasil, ou seja, é um pouquinho maior que o estado de São Paulo. Então o longe não é tão longe assim. Mesmo o ataque sendo na Costa Norte, o país inteiro entrou em estado de alerta máximo e a população começou a ser avisada pelos letreiros nos trens, nas estações de metrô, no aeroporto e também nos nos letreiros digitais das ruas.

Em Hokkaido, onde caiu o míssil, os moradores foram avisados também via celular pelo governo para evacuar em área. Mesmo com Alerta, em Tóquio, por exemplo, as pessoas estavam na rua, indo para o trabalho e agindo normalmente.

Nós vimos relatos de pessoas na região da costa norte dizendo que as sirenes de alerta soaram e que a população começou a deixar a costa tranquilamente. Os japoneses são muito calmos e bem instruídos para lidar com alertas desse tipo.

Vale lembrar que a rapidez com que eles são avisados quando ocorre algo que comprometa sua segurança vem de muito aprendizado. O Japão foi vítima de duas bombas atômicas durante a Segunda Guerra. É um país frequentemente sacudido por terremotos - um deles provocou o desastre nuclear de fukushima.