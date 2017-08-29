Ouça o relato de capixaba no Japão sobre emergência de míssil

A Coreia do Norte fez um novo disparo de míssil balístico em direção ao Mar do Japão na manhã desta terça (29) – pelo horário local japonês. O alerta por conta do míssil e a tensão entre os japoneses e turistas foram testemunhados por uma capixaba que faz uma viagem pelo país asiático. O míssil saiu de uma localidade próxima a Sunan, na Coreia do Norte, alcançou uma longa distância e cruzou o céu do Japão. O artefato sobrevoou o território japonês antes de cair no mar.
O governo japonês reagiu com irritação à manobra – que não ocorria desde 2009 - e acionou o protocolo de segurança para habitantes da Ilha de Hokkaido. A capixaba Camila Bellon Botacin, que encontra-se de passagem pelo Japão, relatou à equipe da Rádio CBN Vitória o momento de tensão e apreensão após o alerta de segurança dado pelo governo local. Segundo ela, o sentimento é de apreensão por conta do disparo.
Capixaba no Japão relata momentos de emergência após míssil sobrevoar o país
“A população do Japão está sendo avisada desse alerta pelos meios de comunicação, estações de metro, dentro dos trens, aeroportos. Enfim, a mensagem que circula é que se tenha cuidado e evitem pessoas estranhas e se observar movimentos suspeitos avisem às autoridades e prestem atenção a malas e bagagens abandonadas, onde é que seja”, descreve Camila.
AVISO
Camila Bellon ainda destaca, que apesar do sentimento de tensão e apreensão, os sistemas de aviso no país têm auxiliado às pessoas. “A gente pode lembrar que o Japão já foi alvo de duas bombas atômicas e que é um lugar que não, raramente, acontecem terremotos e tsunamis. Então, eles têm um sistema muito bem estruturado de aviso à população, com sons e sires. Os avisos acontecem em todo lugar e, por ser um país, onde a tecnologia é muito forte – e de dar inveja – eles recebem por muitos meios essas informações. Aí eles têm tempo de fazer a evacuação ou de correr para uma zona fora de perigo”, observou.
Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul pediram uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma resposta dura da comunidade internacional para a Coreia do Norte.
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SONORA JAPAO - 29-08-17
"Estou fazendo um mochilão pelo Japão com meu marido. Nós passamos por várias cidades, começando no centro e indo até o sul do país. As impressões que tivemos sobre os japoneses é que eles têm tecnologia de ponta e utilizam em tudo que você pode imaginar: até para ir ao banheiro. Eles também respeitam muito uns aos outros, inclusive com coisas que deixariam os brasileiros de queixo caído. Por exemplo, eles não atravessam a faixa de pedestres se o sinal estiver fechado, em hipótese alguma, nem se a rua tiver um metro de largura.
Uma coisa que chamou atenção da gente logo no começo da viagem foi que em todos os meios de transporte público, como trens e ônibus, existem informações sobre o que você deve fazer em caso de tsunamis, terremotos ou caso haja comprometimento da segurança. Algumas horas atrás a Costa Norte do Japão foi atingida por um míssil norte-coreano, que caiu na região de Hokkaido.
Agora nós estamos em Tóquio, que não é próximo de onde caiu o míssil - no entanto, precisamos lembrar que o Japão é cerca de 22.5 vezes menor que o tamanho do Brasil, ou seja, é um pouquinho maior que o estado de São Paulo. Então o longe não é tão longe assim. Mesmo o ataque sendo na Costa Norte, o país inteiro entrou em estado de alerta máximo e a população começou a ser avisada pelos letreiros nos trens, nas estações de metrô, no aeroporto e também nos nos letreiros digitais das ruas.
Em Hokkaido, onde caiu o míssil, os moradores foram avisados também via celular pelo governo para evacuar em área. Mesmo com Alerta, em Tóquio, por exemplo, as pessoas estavam na rua, indo para o trabalho e agindo normalmente.
Nós vimos relatos de pessoas na região da costa norte dizendo que as sirenes de alerta soaram e que a população começou a deixar a costa tranquilamente. Os japoneses são muito calmos e bem instruídos para lidar com alertas desse tipo.
Vale lembrar que a rapidez com que eles são avisados quando ocorre algo que comprometa sua segurança vem de muito aprendizado. O Japão foi vítima de duas bombas atômicas durante a Segunda Guerra. É um país frequentemente sacudido por terremotos - um deles provocou o desastre nuclear de fukushima.
Ontem mesmo estive em uma ilha, chamada Okinawa, onde ocorreu um terremoto de 4.5 pontos. A costa já foi atingida por tsunamis. Com tudo isso, e com a tecnologia que eles têm, eles criaram sistemas eficientes para alertar a população. Não se vê medo nas ruas, o que se vê é que estão preparados para agir de acordo com as instruções do governo em casos como esse, mesmo que seja uma situação grave. Acredito que isso mostra que mesmo em situações extremas, de medo e insegurança, a educação e a preocupação com o próximo faz toda a diferença.