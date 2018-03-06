Os empresários do setor do Comércio de Vitória estão mais confiantes com os rumos da Economia, segundo pesquisa divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio). O número referente ao mês de fevereiro é o melhor dos últimos cinco anos. Mesmo assim, ainda há incertezas em relação ao futuro, segundo empresários e especialistas.

Your browser does not support the audio element. Otimistas, empresários apostam na retomada da economia em 2018

O vice-presidente da Fecomércio, Waldês Calvi, atribui o aumento da confiança dos empresários da capital capixaba a elementos como a reforma trabalhista, a queda da inflação e condições melhores de créditos para os consumidores.

Movimento das lojas na Black Friday, nesta sexta-feira (24) Crédito: Reprodução

Segundo Calvi, a perspectiva do empresariado é de que a economia cresça neste ano e que os investimentos aumentem. No entanto, ele acredita que fatores como as eleições ainda podem influenciar negativamente nessa projeção. “Essa confiança precisa ser melhorada, porque ela ainda está tímida. 2018 é um ano chave para a reversão desse processo em que Brasil está, para que a gente consiga sair dessa crise em definitivo.”

O economista Orlando Caliman afirma que a expectativa de melhora do cenário econômico por parte dos empresários cria um ambiente mais favorável a investimentos do setor empresarial. No entanto, ele destaca que é preciso resolver problemas como o do déficit público e realizar a reforma da previdência. Além disso, ele também aponta as eleições como uma fator decisivo para o futuro da economia brasileira.

No Espírito Santo, o economista frisa que o ambiente local também contribui para uma expectativa melhor do empresariado capixaba, como o Porto de Barra do Riacho e o novo Aeroporto de Vitória. “O Estado é bem resolvido do ponto de vista fiscal-financeiro. Há também uma expectativa forte de investimentos, novas frentes de geração de trabalho.”