Ossada encontrada em Viana é da menina Thayná

O exame de DNA feito na ossada encontrada no dia 10 de novembro em Viana, confirmou que trata-se da menina Thayná Andressa de Jesus, 12 anos, desaparecida desde o dia 17 de outubro no bairro Universal, em Viana. Os restos mortais já podem ser liberados pela família, mas de acordo com o delegado José Lopes, titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, a mãe da menina, Clemilda de Jesus, ficou muito abalada com a notícia e pediu um tempo para fazer a liberação no Departamento Médico Legal (DML).

“Eu tive que dar a notícia ruim para ela, que afirmou que já estava esperando. Ela ficou muito nervosa, começou a tremer, chorar e pediu para liberar os ossos em outro momento”, disse.

O inquérito policial deve ser concluído até o dia 11 de janeiro. Ademir Lúcio Ferreira, 55 anos, suspeito de abusar sexualmente e matar Thayná foi preso no dia 13 de novembro, no Rio Grande do Sul. Esta semana, José Lopes vai pedir a prorrogação da prisão temporária para mais 30 dias.

Imagens de videomonitoramento mostraram quando Thayná entrou no veículo de Ademir, um Gol de cor prata. De acordo com o delegado, tudo indica que a menina só entrou no carro porque foi ameaçada. Ele também destacou que Ademir mentiu quando disse que conhecia a família da menina.

“Acredito que ela foi ameaçada de alguma forma, por algum instrumento ou alguma coisa que fizesse ela ficar passiva porque não é normal. Tem que ter alguma ameaça. Ele estava dirigindo, pelo menos uma mão estava ocupada. O normal seria até ela pular do carro”, afirmou.