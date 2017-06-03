"Os problemas do governo não vão impedir as reformas", afirma Ferraço

O senador Ricardo Ferraço (PSDB) acredita que a situação política não vai atrapalhar as reformas em andamento na Câmara e no Senado. Relator da reforma trabalhista, ele afirmou, em evento com empresários em Vitória nesse sábado (3), que o Congresso Nacional não está de recesso e precisa continuar trabalhando.

O parlamentar, no entanto, disse que o mandato de Michel Temer está em crise profunda. “A crise de Temer é devastadora. Torna o mandato dele cada vez mais sem perspectivas. Mas precisamos continuar produzindo. A crise do Temer, ele que resolva”, ponderou.

A previsão é que reforma trabalhista seja votada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na próxima terça-feira (6). Nas últimas vezes em que a comissão se reuniu houve muito bate-boca e discussão entre os favoráveis à reforma e a oposição, principalmente depois das delações da JBS. Ferraço ressaltou que a prisão do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures na manhã de sábado também não vai interferir no trâmite das reformas. “Independente da prisão do deputado, vamos continuar. Não vamos paralisar nossas atividades por isso, ele que responda pelos atos”, acrescentou.

Ricardo Ferraço garantiu que a essência da reforma trabalhista será mantida, mas haverá orientação para que o presidente vete alguns pontos, como a redução, em acordo, do intervalo de almoço, que hoje é de uma hora. Outro ponto é a possibilidade da presença de grávidas e lactantes em ambientes insalubres, que também deve permanecer como é atualmente.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Um outro ponto polêmico é a contribuição sindical. De acordo com informações do vice-líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) ao site do Senado, o presidente Michel Temer pretende vetar o ponto da reforma trabalhista que prevê o fim da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical por parte do trabalhador. Segundo o senador, a ideia seria ganhar o apoio por parte dos sindicalistas.

Ricardo Ferraço não concorda com a ideia. No Senado, segundo ele, o ponto é inegociável. “Eu acho que isso vai ser importante para os bons sindicatos. Os associados vão se sentir representados e vão querer contribuir. Acho que o presidente vai dar um ‘tiro no pé’ se vetar esse ponto. Não é negociável com a gente. É direito da pessoa escolher o que quer ou não”, ressaltou.