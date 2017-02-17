O carnaval de Vitória começa oficialmente nesta sexta-feira (17). Com segurança garantida, as agremiações da Grande Vitória vão entrar na avenida para mostrar aos foliões o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

Mas na manhã desta sexta-feira (17), o som mais ouvido no Sambão do Povo não era o das baterias das escolas de samba, mas sim de furadeiras, lixas e martelos que davam os últimos retoques nas alegorias.

Your browser does not support the audio element. Os bastidores do carnaval conheça os homens que colocam os carros na avenida

Teve até quem tirou folga no trabalho para ajudar a escola a fazer bonito na passarela do samba. Tadeu Roque, 29 anos, é especialista em som automotivo, mas no barracão da escola, usa a habilidade que tem com a pintura para ajudar na decoração dos carros. “Auxilio os artistas nas esculturas, pintura, madeiramento de carro e decoração. Tudo o que precisar, eu faço!”, afirma.

Todas as dicas para Tadeu quem passa é um especialista com vasta experiência em alegorias. Esse já é o terceiro ano que Marlon Brandão, sai de Parintins, no Amazonas, para ajudar no carnaval capixaba. “Eu vivo de arte. Comecei a desenhar com 7 anos e hoje estou com quase 40. Mas, se não fosse a força dessa rapaziada da harmonia, principalmente do morro a escola não sairia”, comenta.

Carlos Sales, tem uma serralheria, mas nos dias que antecedem o carnaval ele deixa a sede da empresa para pegar no pesado. “Eu confio e acredito na escola, por isso estou aqui e vou trabalhar o máximo que puder”, comentou.

Segurança