O carnaval de Vitória começa oficialmente nesta sexta-feira (17). Com segurança garantida, as agremiações da Grande Vitória vão entrar na avenida para mostrar aos foliões o trabalho desenvolvido ao longo do ano.
Mas na manhã desta sexta-feira (17), o som mais ouvido no Sambão do Povo não era o das baterias das escolas de samba, mas sim de furadeiras, lixas e martelos que davam os últimos retoques nas alegorias.
Os bastidores do carnaval conheça os homens que colocam os carros na avenida
Teve até quem tirou folga no trabalho para ajudar a escola a fazer bonito na passarela do samba. Tadeu Roque, 29 anos, é especialista em som automotivo, mas no barracão da escola, usa a habilidade que tem com a pintura para ajudar na decoração dos carros. “Auxilio os artistas nas esculturas, pintura, madeiramento de carro e decoração. Tudo o que precisar, eu faço!”, afirma.
Todas as dicas para Tadeu quem passa é um especialista com vasta experiência em alegorias. Esse já é o terceiro ano que Marlon Brandão, sai de Parintins, no Amazonas, para ajudar no carnaval capixaba. “Eu vivo de arte. Comecei a desenhar com 7 anos e hoje estou com quase 40. Mas, se não fosse a força dessa rapaziada da harmonia, principalmente do morro a escola não sairia”, comenta.
Carlos Sales, tem uma serralheria, mas nos dias que antecedem o carnaval ele deixa a sede da empresa para pegar no pesado. “Eu confio e acredito na escola, por isso estou aqui e vou trabalhar o máximo que puder”, comentou.
Segurança
A segurança no entorno do Sambão do Povo será feita pelos Militares do Exército, além da Guarda Municipal de Vitória e homens da Polícia Militar. Tropa de paraquedistas, com experiência de atuação nas Olimpíadas, patrulha marítima e aeronaves farão parte do esquema de segurança.