Os 'amigos da ferrovia' que tentam salvar a estrada de ferro no ES

Cansado de observar a linha férrea se deteriorando, um grupo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, decidiu se juntar para cuidar de trechos da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) que cortam a cidade. Surgiu, então, o "Amigos da Ferrovia", com voluntários dispostos a fazer o trabalho de conservação da via, que não vinha sendo realizado, e estimular o turismo na região. Liderança do movimento, Raphael Pinheiro Santuchi reuniu há pouco mais de um ano alguns amigos com o pai. Todos doam tempo e, em determinados casos, até dinheiro para a manutenção da ferrovia. A atuação tem se concentrado em nove quilômetros de linha férrea, entre os distritos de Cobiça e Soturno. Ouça a sexta e última reportagem especial da jornalista Aline Nunes.