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Reportagem Especial

Os 'amigos da ferrovia' que tentam salvar a estrada de ferro no ES

Com ações de conservação, grupo de voluntários procura manter parte dos trilhos no Sul do Espírito Santo e estimular o turismo na região

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 10:37

Publicado em 

02 out 2023 às 10:37
Trilhos de trem
Trilhos de trem Crédito: Pixabay
Cansado de observar a linha férrea se deteriorando, um grupo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, decidiu se juntar para cuidar de trechos da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) que cortam a cidade. Surgiu, então, o "Amigos da Ferrovia", com voluntários dispostos a fazer o trabalho de conservação da via, que não vinha sendo realizado, e estimular o turismo na região. Liderança do movimento, Raphael Pinheiro Santuchi reuniu há pouco mais de um ano alguns amigos com o pai. Todos doam tempo e, em determinados casos, até dinheiro para a manutenção da ferrovia. A atuação tem se concentrado em nove quilômetros de linha férrea, entre os distritos de Cobiça e Soturno. Ouça a sexta e última reportagem especial da jornalista Aline Nunes. 
ESPECIAL - ALINE NUNES - FERROVIAS - REP 04 - 3.46s.mp3

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