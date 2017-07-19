Ortopedistas avaliam coluna de crianças e adolescentes de escolas

Ortopedistas examinam coluna de crianças em escolas públicas Crédito: Charbel Jacob/ Divulgação Santa Casa de Misericórdia

Um grupo de ortopedistas da Santa Casa de Misericórdia de Vitória realiza uma pesquisa sobre os problemas de coluna em crianças e adolescentes no Espírito Santo. Os médicos fazem uma avaliação em estudantes de escolas públicas. A escola visitada foi a Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, na avenida Leitão da Silva, em Vitória. O trabalho tem objetivo de recolher amostras e identificar desvios em crianças e adolescentes e faz parte do projeto "Proteja sua Coluna", da Sociedade Brasileira de Coluna, formada por neurocirurgiões e ortopedista.

Segundo o ortopedista e especialista em coluna Charbel Jacob Júnior, no primeiro levantamento feito pela equipe de médicos, o maior problema constatado nos alunos é a lombalgia, dor na região lombar. Outro problema muito comum são os desvios de postura. Mais de 10% dos alunos foram diagnosticados com desvio postural, causado por posturas inadequadas no uso de smartphones e mochilas.

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"Com a era dos smartphones, isso vai piorando cada vez mais. Porque o adolescente hoje fica um bom tempo com o telefone. Quando você fica com o telefone na mão, você não fica com uma postura adequada. Não só a região cervical, mas a própria região lombar porque você deita na cama de uma forma errada para ver uma mensagem", comenta.

PESO DAS MOCHILAS

Esses desvios podem não apresentar sintomas, dificultando o diagnóstico. O ortopedista alerta também sobre como deve ser o uso das mochilas. "Um grande vilão é a mochila. A mochila adequada tem que ter 10% do seu peso, tem que ser apropriada para sua altura e de preferência com cinta torácica e cinta lombar", explica.