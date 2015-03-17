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200 MIL NAS RUAS DE VITÓRIA

Organizadores estimam o dobro de manifestantes na Praça do Papa em protesto marcado para o dia 12 de abril

Um dia após 'Nova Marcha dos 100 mil', na capital capixaba, deputados repercutiram as manifestações em plenário na sessão da Assembleia Legislativa desta segunda-feira

Publicado em 16 de Março de 2015 às 22:32

Publicado em 

16 mar 2015 às 22:32
A próxima manifestação dos capixabas que se declaram insatisfeitos com a atual situação econômica e política do país já está com data marcada em Vitória. No dia 12 de abril, o mesmo grupo que tomou a frente do ato que lotou a Praça do Papa no último domingo (15) já se organiza para uma nova manifestação. O representante do Movimento Brasil Livre, Armando Fontoura, o 'Vem pra Rua Espírito Santo - 2º ato' acredita que o manifesto deve reunir o dobro de participantes, chegando a 200 mil pessoas.Assim como o ato de domingo, a ideia é iniciá-lo às 16 horas, e o grupo ficar apenas na Praça do Papa, sem fazer deslocamentos pelas vias da cidade. Contudo, pretendem marcar outros pontos de concentração nos outros municípios da Grande Vitória, para que a população da Serra, Vila Velha e Cariacica possa ir ao ato de forma organizada. O grupo Movimento Brasil Livre já comunicou o ato à prefeitura de Vitória, por meio de ofício.Na sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo desta segunda-feira (16), vários deputados repercutiram as manifestações em plenário. O presidente, Theodorico Ferraço (DEM), avaliou que o governo tem de ouvir o eco dos protestos. “De um a dez, nota dez. Tudo em ordem, o povo se expressou da melhor forma que ele desejava, sem partido político, sem direção, foi uma coisa espontânea”, afirmou à Rádio CBN Vitória.O deputado Nunes (PT) também abordou o tema, mas criticou a exposição dada pela mídia. “Eu acho que todo povo brasileiro tem toda razão e motivo para ir para a rua se manifestar, nós fazemos isso cotidianamente com a luta dos trabalhadores, do movimento sindical e dos movimentos sociais, que é na rua”, declarou.O deputado Sérgio Majeski (PSDB), que inclusive esteve no ato, ressaltou que foram exceções as pessoas que pediam uma intervenção militar no país. Majeski afirma ser contrário ao pedido de impeachment.“Eu só temo que a população talvez esteja batendo demais na ideia de que Dilma e o PT são os grandes culpados, e esquecendo que isso é parte de uma engrenagem infinitamente maior, e que envolve vários outros partidos”, afirmou.Os deputados Da Vitória (PDT), Enivaldo dos Anjos (PSD), Guerino Zanon (PMDB) e Dr. Hércules (PMDB) também abordaram as manifestações na sessão e consideraram as mobilizações importantes atos de democracia.

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