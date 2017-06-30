Organizadores de Greve Geral planejam bloquear vias em Vitória

Vitória amanheceu com viaturas da Polícia Militar nos principais pontos da Capital por causa da greve geral convocada por movimentos sindicais para esta sexta-feira (30). Segundo a Guarda de Vitória, no momento não existem pontos de bloqueio nas principais ruas e avenidas, e o trânsito flui normalmente. Ônibus também circulam, como prometido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES).

Na descida da Segunda Ponte, próximo à Rodoviária, a Guarda informa que há uma aglomeração de manifestantes, mas o movimento ainda impede o trânsito. A situação é acompanhada por viatura da Força Tática. Na Serra, a informação é de que também não há pontos de bloqueio e o trânsito segue normalmente em todas as vias.

Na Avenida Dante Michelini, há quatro pontos com a presença da polícia. O mesmo acontece na Reta da Penha, com viaturas perto da Ponte da Passagem, na sede da Findes, no cruzamento com a Rio Branco e na Desembargador Santos Neves.

Já em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), vários PMs também se concentram na calçada. Na sede do Poder Legislativo do Estado está previsto o encerramento do movimento com um ato ao meio dia.

ORGANIZAÇÃO

Os organizadores da “Greve Geral”, convocada para esta sexta-feira, planejam o bloqueio de acessos a Vitória durante o período da manhã. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Espírito Santo (Sintraconst), Paulo César Borba Peres, o “Carioca”, deu certeza de que os piquetes acontecerão e vão bloquear vias na Capital.

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) foi procurada para informar como será a atuação das forças de segurança nesta sexta. No entanto, a secretaria alegou que não divulga nenhuma informação sobre o planejamento para a “Greve Geral” antes de acontecer a paralisação porque essas informações são estratégicas.

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Já o tenente Anthony, da Polícia Militar, disse que “a PM acompanhará toda a movimentação. A atuação será reativa. Casos de vandalismo ou de obstrução do direito alheio serão tratados conforme determina a lei. Se a manifestação for ordeira, a PM respeitará o direito constitucional do movimento.”

Na manhã desta quinta-feira (29), sindicatos que aderiram ao movimento realizaram uma reunião na sede da CUT, em Vitória. Cada categoria ficará responsável por uma região da cidade, mas ainda não foram definidos os pontos onde as interrupções no trânsito deverão acontecer. O objetivo é que os trabalhadores iniciem os atos a partir das 6 horas da manhã e que, dos pontos de encontro, comecem uma passeata até a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), onde haverá um ato, às 12 horas.

De acordo com o presidente do Sintraconst, os manifestantes devem se reunir, primeiramente, em seus locais de trabalho para depois seguirem para os pontos onde haverá bloqueios. Os lugares em que os piquetes serão montados não foram informados por Paulo César Borba Peres. Segundo o presidente da CUT, Jasseir Fernandes, também haverá interrupção de alguns serviços. “Vai haver bloqueios em bancos, correios, portos”, disse.

O representante da Frente Brasil Popular, Francisco Celso Calmon, disse que haverá bloqueios de acessos a Vitória. Esses piquetes seriam montados nos mesmos locais da “Greve Geral” que aconteceu no dia 28 de abril. Naquela ocasião, as interrupções aconteceram em Carapina (na BR 101, em frente ao Apart Hospital), na Avenida Dante Michelini (um na altura do trecho da Rodovia Norte Sul e outro próximo à entrada para a Vale), na Praça do Pedágio da Terceira Ponte, na descida da Segunda Ponte (próximo a rodoviária de Vitória), na BR 262 (próximo a Real Café) e na Avenida Fernando Ferrari (em frente à Ufes).

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, informou que a categoria não aderiu à “Greve Geral” e que é contra o movimento, contrariando a declaração dada ao jornal A GAZETA de que o motivo para não participarem da manifestação seria o medo de terem novamente o dia de trabalho cortado como aconteceu na última greve geral.

O objetivo do movimento é reivindicar a realização de eleições diretas para presidente e protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária. De acordo com Fernandes, a adesão para a greve desta sexta promete ser maior do que a realizada no dia 28 de abril.

"Estaremos protestando contra os deputados federais e senadores que estão traindo os trabalhadores que os elegeram. Faremos cartazes mostrando a cara destes parlamentares para que a população não esqueça na eleição de 2018 da postura que eles estão tendo agora. Por isso, o local escolhido desta vez foi a Ales", explica Jasseir Fernandes.