Organização das Olimpíadas seleciona voluntários no Espírito Santo

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 vai selecionar 50 capixabas para trabalhar como voluntários selecionadores. Esse grupo vai ajudar a escolher outros 70 mil voluntários que vão trabalhar diretamente nos jogos. Podem se candidatar pessoas de qualquer idade. No entanto, elas precisam ser universitárias ou bacharéis em Administração ou Psicologia. Os selecionados vão passar por um treinamento, oferecido pelo Comitê Organizador, que vai durar oito horas, somente em um dia e será realizado em uma faculdade de Vila Velha. Automaticamente, quando iniciarem a preparação, eles já estarão definidos como voluntários dos jogos no ano que vem.

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De acordo com o diretor de Recursos Humanos do Comitê Rio 2016, Henrique Gonzalez além de ser uma experiência única para os candidatos, a participação em um grande evento como este agrega valor ao histórico profissional.

“Oferecemos treinamento sobre diversidade de inclusão, o que é recrutamento por valores, o que é liderança com valores, então, até os mais experientes vão sair ganhando alguma coisa do ponto de vista profissional e não só do pessoal”, disse à Rádio CBN Vitória.

Vantagem para quem trabalhou na Copa

De acordo com Gonzalez as inscrições para atuar como voluntário nos jogos se encerraram em dezembro do ano passado, mas ainda é possível se candidatar e entrar na lista de espera. Ele destacou que quem trabalhou como voluntário na Copa do Mundo 2014 tem mais chance de ser escolhido.

“Tem muita gente que fez voluntariado na Copa e está procurando trabalho nas Olimpíadas. São pessoas que já têm experiência, então, a chance deles conseguirem é muito grande”, destacou. A inscrição para voluntário selecionador pode ser feita através do site