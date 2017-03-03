Orfanatos e asilos terão vacinação contra febre amarela

Os orfanatos e asilos de Vitória e Vila Velha vão receber doses da vacina contra febre amarela. Na próxima semana, os municípios vão definir o cronograma de visita às instituições. Nas casas de repouso, só serão vacinados idosos que apresentarem laudo médico.

Para solicitar a vacinação, a instituição deve procurar a Secretaria de Saúde do município para informar o número de pessoas que serão vacinadas e agendar o dia da visita.

Your browser does not support the audio element. Orfanatos e asilos terão vacinação diferenciada contra febre amarela

Em Viana, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Wanderson Bueno, vários orfanatos e asilos já receberam a equipe de vacinação durante o mês de fevereiro. “Fizemos o atendimento nas instituições que nos procuraram, foi feita uma escala de atendimento e todas essas instituições foram atendidas, de acordo com nossa capacidade de atendimento”, contou.

Neste sábado (04), haverá 18 pontos de vacinação contra a febre amarela na Grande Vitória. Juntas, as cidades de Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória planejam vacinar até 90 mil pessoas em apenas um dia.