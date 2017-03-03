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PREVENÇÃO

Orfanatos e asilos terão vacinação contra febre amarela

Em Viana, vários orfanatos e asilos já receberam a equipe de vacinação durante o mês de fevereiro

Publicado em 03 de Março de 2017 às 19:42

Publicado em 

03 mar 2017 às 19:42
Os orfanatos e asilos de Vitória e Vila Velha vão receber doses da vacina contra febre amarela. Na próxima semana, os municípios vão definir o cronograma de visita às instituições. Nas casas de repouso, só serão vacinados idosos que apresentarem laudo médico.
Para solicitar a vacinação, a instituição deve procurar a Secretaria de Saúde do município para informar o número de pessoas que serão vacinadas e agendar o dia da visita.
Orfanatos e asilos terão vacinação diferenciada contra febre amarela
Em Viana, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Wanderson Bueno, vários orfanatos e asilos já receberam a equipe de vacinação durante o mês de fevereiro. “Fizemos o atendimento nas instituições que nos procuraram, foi feita uma escala de atendimento e todas essas instituições foram atendidas, de acordo com nossa capacidade de atendimento”, contou.
Neste sábado (04), haverá 18 pontos de vacinação contra a febre amarela na Grande Vitória. Juntas, as cidades de Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória planejam vacinar até 90 mil pessoas em apenas um dia.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu 191 notificações de suspeita de febre amarela em todo Espírito Santo somente este ano. Vinte notificações foram descartadas. Do total de 171 casos, 76 foram confirmados para febre amarela silvestre, e 17 pessoas morreram em decorrência da doença.

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