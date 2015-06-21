Na próxima quinta-feira (25) acontece no Aeroporto de Vitória a assinatura da Ordem de Serviço para as tão sonhadas obras de reforma e ampliação no local. A data foi confirmada pela Secretaria de Aviação Civil e as obras têm investimentos previstos de R$ 500 milhões.
Ordem de serviço para obras no Aeroporto de Vitória será assinada nesta semana
A empresa vencedora da licitação afirma que não será apenas uma reforma. O novo aeroporto contará com uma novidade: o acesso acontecerá direto da sala de embarque para a porta do avião. Haverá ainda um novo pátio para aeronave, um novo terminal de passageiro e uma nova pista.
Estrutura
O novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória terá 28 mil m² e está projetado para ampliar a capacidade total de atendimento de passageiros, que passará dos atuais 4,2 milhões por ano para 9,8 milhões de passageiros por ano (terminal atual e novo). Serão cinco pontes de embarque, 31 balcões de check-in e nova área de estacionamento de veículos, passando das atuais 592 vagas para 2.054 novas vagas.
A nova pista, por sua vez, terá 2.058 metros de extensão por 45 metros de largura e será construída em direção ao mar, contribuindo, em termos ambientais, com a redução dos níveis de ruídos aeronáuticos e vibrações sobre o entorno urbano do aeroporto. O prazo de execução das obras, conforme previsto em edital, é de 28 meses. As obras estão paradas desde 2007. Para este ano o governo liberou R$ 50 milhões para o início das obras. Com informações da TV Gazeta